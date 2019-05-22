10-12 миллионов долларов собрать не так сложно: у Вакарчука рассказали о финансировании "Голоса"

На этапе создания политической партии "Голос" она финансировалась ее лидером Святославом Вакарчуком, поскольку существенных затрат не было. Далее поддержку будут искать у малого и среднего бизнеса, а также запустят краудфандинговую кампанию (сбор средств на инициативу на определенных платформах – стать донором проекта может любой).

По словам заместителя председателя партии Ярослава Юрчишина, в "Голосе" уже начали планировать бюджет предвыборной гонки, и вести переговоры с потенциальными спонсорами, пишет "Честно".

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"Мы уже общались с малым и средним бизнесом. В принципе около 10-12 миллионов долларов собрать на кампанию не так сложно. Плюс мы очень надеемся на краудфандинг, потому что нам очень важно продолжать стратегии, которые в свое время начинали "ДемАльянс" и "Сила людей". Пока кампания не началась, и я еще не готов сказать, с кем именно мы ведем переговоры", – прокомментировал Юрчишин.

Сам Вакарчук неоднократно подчеркивал, что не получает денег от олигархов. Он утверждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новосозданную политическую силу.

Первую официальную финансовую отчетность "Голоса" должны обнародовать накануне выборов в июле.

Что известно о партии Вакарчука?

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".



Он объяснил, что уходит в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменение правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео