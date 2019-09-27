10 человек из Администрации Трампа могли работать над записью разговора с Зеленским, – Гонгадзе

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Американские СМИ утверждают, что информацию из телефонного разговора сразу перенесли на специальный сервер. Теперь стало известно, что с таким сервером могли работать 10 человек из Администрации Трампа, которых теперь должны допросить.

Об этом рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в прямом эфире 24 каналу.

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Она отметила, что в США на всех экранах звучат заголовки о возможном импичменте Трампа и его связи с Украиной.

"26 сентября Дональд Трамп во время одной из встреч начал говорить о том, кто же такие эти люди, которые передают такую информацию агентам. Он начал "покрывать" это возможное расследование и давить на возможных свидетелей", – сказала Гонгадзе.



Зеленский и Трамп провели телефонный разговор / Фото 24 канал

По ее словам, информацию из телефонного разговора сразу перенесли на специальный сервер, на который переносятся все такие разговоры, касающиеся национальной безопасности.

Как сейчас узнали американские СМИ, таких телефонных разговоров с другими лидерами, которые перенесли на сервер, было много. Говорят, что 10 человек из Администрации Трампа могли быть задействованы в этом процессе. Похоже, что Конгресс США сейчас будет допрашивать этих людей для дачи показаний. И будут вызывать генпрокурора США, которого Трамп называл во время разговора с Зеленским,

– заявила Гонгадзе.

Журналистка сообщила, что решение по процедуре импичмента Трампа будет принято уже конца ноября и уже якобы предупредили демократов, что их вызовут с каникул, чтобы состоялось голосование. И добавила, что сейчас идет процедура расследования перед тем, как объявить решение относительно импичмента Трампа.

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Кроме того, Мирослава Гонгадзе отметила, что на экранах США сейчас начал появляться бывший генпрокурор Юрий Луценко. "Там сейчас везде цитируют его заявления. Похоже, что американские СМИ будут понемногу переезжать в Украину, чтобы узнать, что является правдой из того, что там говорят", – подытожила она.

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, к которой причастен сын его соперника Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Байдена, что считают вмешательством в президентскую гонку.



Среди прочего, в разговорах упоминались "бывшая посол США в Украине, женщина" и "экс-генеральний прокурор Украины".



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на украинском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.