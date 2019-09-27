20:48
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      10 человек из Администрации Трампа могли работать над записью разговора с Зеленским, – Гонгадзе

      100 Читати новину українською

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Американские СМИ утверждают, что информацию из телефонного разговора сразу перенесли на специальный сервер. Теперь стало известно, что с таким сервером могли работать 10 человек из Администрации Трампа, которых теперь должны допросить.

      Об этом рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в прямом эфире 24 каналу.

      Следует знать: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Она отметила, что в США на всех экранах звучат заголовки о возможном импичменте Трампа и его связи с Украиной.

      "26 сентября Дональд Трамп во время одной из встреч начал говорить о том, кто же такие эти люди, которые передают такую информацию агентам. Он начал "покрывать" это возможное расследование и давить на возможных свидетелей", – сказала Гонгадзе.

      Зеленський та Трамп провели телефонну розмову / 24 канал
      Зеленский и Трамп провели телефонный разговор / Фото 24 канал

      По ее словам, информацию из телефонного разговора сразу перенесли на специальный сервер, на который переносятся все такие разговоры, касающиеся национальной безопасности.

      Как сейчас узнали американские СМИ, таких телефонных разговоров с другими лидерами, которые перенесли на сервер, было много. Говорят, что 10 человек из Администрации Трампа могли быть задействованы в этом процессе. Похоже, что Конгресс США сейчас будет допрашивать этих людей для дачи показаний. И будут вызывать генпрокурора США, которого Трамп называл во время разговора с Зеленским,
      – заявила Гонгадзе.

      Журналистка сообщила, что решение по процедуре импичмента Трампа будет принято уже конца ноября и уже якобы предупредили демократов, что их вызовут с каникул, чтобы состоялось голосование. И добавила, что сейчас идет процедура расследования перед тем, как объявить решение относительно импичмента Трампа.

      Читайте также: Луценко ответил на упреки разведчика США в жалобе на Трампа

      Кроме того, Мирослава Гонгадзе отметила, что на экранах США сейчас начал появляться бывший генпрокурор Юрий Луценко. "Там сейчас везде цитируют его заявления. Похоже, что американские СМИ будут понемногу переезжать в Украину, чтобы узнать, что является правдой из того, что там говорят", – подытожила она.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, к которой причастен сын его соперника Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Байдена, что считают вмешательством в президентскую гонку.

      Среди прочего, в разговорах упоминались "бывшая посол США в Украине, женщина" и "экс-генеральний прокурор Украины".

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на украинском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      blog_ava
      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      16883
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      сегодня , 20:02 Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      Ірина Юрковська 56
      О Фирташе, отставке и незаконных застройках: эксклюзивное интервью с Кличко
      сегодня , 19:30 О Фирташе, отставке и незаконных застройках: эксклюзивное интервью с Кличко
      69
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      99
      Кулеба о возвращении в Украину, новой власти и приоритетах в семье: откровенное интервью
      сегодня , 19:00 Кулеба о возвращении в Украину, новой власти и приоритетах в семье: откровенное интервью
      Альона Чернецька 103
      Путин утопит все в крови, – Яковина о шансах России на смену режима
      сегодня , 18:01 Путин утопит все в крови, – Яковина о шансах России на смену режима
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук