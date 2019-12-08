15:46
8 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      10 декабря война на Донбассе не закончится, – пресс-секретарь Зеленского о "Нормандии"

      211 Читати новину українською
      Мендель прокомментировала ожидания от нормандского саммита / glavred.info

      Президент Украины Владимир Зеленский летит на переговоры нормандской четверки с очень сильной позицией. На саммите он планирует обсудить болезненный вопрос для нашей страны – войну на Донбассе. Однако, не стоит ожидать, что мир на Востоке воцарится уже на следующий день после встречи – 10 декабря.

      Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в своем фейсбуке написала, что хоть Украина и находится в сложной ситуации сейчас, но имеет сильных союзников – Германию, Францию и международную поддержку от США и Великобритании.

      Важно: Зеленский провел закрытое заседание СНБО относительно нормандской встречи: результаты

      Но самый важный наш союзник – это украинский народ, который хочет окончания войны. Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Норманди", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования,
      – заметила она.

      Однако разговор Зеленского с Путиным нужен, ведь последние три года прогресса в окончании российско-украинской войны почти не было.

      "Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть. И он не предаст свой народ. Со временем мы обязательно достигнем мира. И это будет наша общая победа", – добавила Мендель.

      К теме: На Майдане проходит вече "Красные линии" перед нормандским саммитом: фото, видео

      По ее словам, нормандская встреча является возможностью принести мир на Донбасс и прекратить обстрелы, из-за которых гибнут военные и гражданские. Без этого саммита нет возможности напрямую говорить с агрессором.

      В этой войне уже погибло 13 тысяч человек! Чтобы ее остановить – надо говорить. Помните фразу "Пока говорят дипломаты – пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует,
      – подытожила Мендель.

       

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      Лунный календарь на декабрь 2019
      сегодня
      2717
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Жертвы Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Юлия Мендель
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Бюрократичне пекло, або Булінг українців у державних установах
      Олекса Коба 193
      сегодня , 14:00 Не повешал портрет Путина – не патриот: все, что нужно знать о формуле российского патриотизма
      Павло Казарін 76
      сегодня , 12:00 Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую
      Павло Казарін 174
      сегодня , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 690
      сегодня , 09:00 Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия
      Блог Медіа 1483
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук