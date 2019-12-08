10 декабря война на Донбассе не закончится, – пресс-секретарь Зеленского о "Нормандии"

Президент Украины Владимир Зеленский летит на переговоры нормандской четверки с очень сильной позицией. На саммите он планирует обсудить болезненный вопрос для нашей страны – войну на Донбассе. Однако, не стоит ожидать, что мир на Востоке воцарится уже на следующий день после встречи – 10 декабря.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в своем фейсбуке написала, что хоть Украина и находится в сложной ситуации сейчас, но имеет сильных союзников – Германию, Францию и международную поддержку от США и Великобритании.

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Но самый важный наш союзник – это украинский народ, который хочет окончания войны. Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Норманди", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования,

– заметила она.

Однако разговор Зеленского с Путиным нужен, ведь последние три года прогресса в окончании российско-украинской войны почти не было.

"Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть. И он не предаст свой народ. Со временем мы обязательно достигнем мира. И это будет наша общая победа", – добавила Мендель.

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По ее словам, нормандская встреча является возможностью принести мир на Донбасс и прекратить обстрелы, из-за которых гибнут военные и гражданские. Без этого саммита нет возможности напрямую говорить с агрессором.

В этой войне уже погибло 13 тысяч человек! Чтобы ее остановить – надо говорить. Помните фразу "Пока говорят дипломаты – пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует,

– подытожила Мендель.

Что известно о встрече в нормандском формате: