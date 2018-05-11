10 детских болезней, о которых должны знать родители

Весной у детей появляются многие болезни, связанные с этим периодом года. Часто они возникают из-за ухудшения иммунитета и передаются через воздух и предметы быта.

Этот перечень болезней чаще всего возникает весной, пишет "Наша мама".

ОРВИ и грипп

Симптомы: резкое повышение температуры, кашель, насморк, возможны кровоизлияния в деснах и носу.

Употребляйте цитрусовые, свежую зелень, отвары трав, шиповника и ягодные морсы.

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Инфекционный мононуклеоз

Симптомы: резкий подъем температуры, которая может сохраняться длительное время, увеличение лимфатических узлов, покраснение и отек носоглотки.

Передается воздушно-капельным путем.

Псевдотуберкулез

Симптомы: появление слабости, жидкого кала, снижение аппетита, впоследствии отек лица, обложенный язык и сыпь.

При лечении используются антибиотики, чтобы предотвратить появление осложнений на суставы.

Ангина

Симптомы: подъем температуры до 38 градусов и выше, горло и миндалины отекают и краснеют, иногда покрываются мелкими гнойничками.

Болезнь может быть вызвана различными бактериями и вирусами.

Скарлатина

Симптомы: плохое самочувствие, воспаленное горло, обсыпан язык, ко вторым суткам появляется розово-красная сыпь.

Болезнь передается воздушно-капельным путем, иногда контактным - через игрушки, посуду и еду зараженного ребенка

Контагиозный моллюск

Симптомы: заметна розовое полушарие диаметром несколько миллиметров с вдавленным участком посередине.

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Кожная инфекция вызывается одним из подвидов вируса оспы. Передается контактным путем.

Гельминты

Симптомы: боль в животе, расстройство желудка, повышенная температура, кашель.

Может развиться аллергическая реакция. Передается контактным путем.





Грибковые заболевания

Симптомы: раздражение на коже, сильные аллергические реакции.

Распространяются в теплую влажную погоду, особенно активно размножаются и распространяют свои споры плесневые грибы, которые живут на стенах домов, в земле, на деревьях.

Обострение хронических болезней

Симптомы: общее ослабление организма.

"Хроникам" необходимо обеспечить максимально мягкую адаптацию, детям с гастритами необходимо придерживаться диет, а астмикам и аллергикам избегать раздражителей.

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Неврологические заболевания

Симптомы: повышенная раздражительность, беспокойный сон и агрессивное поведение.

Следует придерживаться четкого распорядка дня и повысить количество витаминов.