10 детских болезней, о которых должны знать родители
Весной у детей появляются многие болезни, связанные с этим периодом года. Часто они возникают из-за ухудшения иммунитета и передаются через воздух и предметы быта.
Этот перечень болезней чаще всего возникает весной, пишет "Наша мама".
ОРВИ и грипп
Симптомы: резкое повышение температуры, кашель, насморк, возможны кровоизлияния в деснах и носу.
Употребляйте цитрусовые, свежую зелень, отвары трав, шиповника и ягодные морсы.
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Инфекционный мононуклеоз
Симптомы: резкий подъем температуры, которая может сохраняться длительное время, увеличение лимфатических узлов, покраснение и отек носоглотки.
Передается воздушно-капельным путем.
Псевдотуберкулез
Симптомы: появление слабости, жидкого кала, снижение аппетита, впоследствии отек лица, обложенный язык и сыпь.
При лечении используются антибиотики, чтобы предотвратить появление осложнений на суставы.
Ангина
Симптомы: подъем температуры до 38 градусов и выше, горло и миндалины отекают и краснеют, иногда покрываются мелкими гнойничками.
Болезнь может быть вызвана различными бактериями и вирусами.
Скарлатина
Симптомы: плохое самочувствие, воспаленное горло, обсыпан язык, ко вторым суткам появляется розово-красная сыпь.
Болезнь передается воздушно-капельным путем, иногда контактным - через игрушки, посуду и еду зараженного ребенка
Контагиозный моллюск
Симптомы: заметна розовое полушарие диаметром несколько миллиметров с вдавленным участком посередине.
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Кожная инфекция вызывается одним из подвидов вируса оспы. Передается контактным путем.
Гельминты
Симптомы: боль в животе, расстройство желудка, повышенная температура, кашель.
Может развиться аллергическая реакция. Передается контактным путем.
Грибковые заболевания
Симптомы: раздражение на коже, сильные аллергические реакции.
Распространяются в теплую влажную погоду, особенно активно размножаются и распространяют свои споры плесневые грибы, которые живут на стенах домов, в земле, на деревьях.
Обострение хронических болезней
Симптомы: общее ослабление организма.
"Хроникам" необходимо обеспечить максимально мягкую адаптацию, детям с гастритами необходимо придерживаться диет, а астмикам и аллергикам избегать раздражителей.
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Неврологические заболевания
Симптомы: повышенная раздражительность, беспокойный сон и агрессивное поведение.
Следует придерживаться четкого распорядка дня и повысить количество витаминов.