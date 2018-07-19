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10 фактов о Бенедикте Камбербэтче, которых вы могли не знать

58 Читати новину українською
10 фактов о Бенедикте Камбербэтче, которых вы могли не знать
10 фактов о Бенедикте Камбербэтче, которых вы могли не знать / www.gettyimages.in

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч сегодня, 19 июля, празднует свой 42 день рождения. Интересная и талантливая фигура в мире кинематографа скрывает много интересных фактов жизни, которые стоит узнать.

В день рождения выдающегося актера, который пока не получил своего "Оскара" или "Золотого глобуса", но был номинирован и признан лучшим в нескольких десятках других номинациях, предлагаем рассказать интересные факты о его жизни.

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1. Еще в достаточно юном возрасте, закончив школу, Бенедикт путешествовал по странам Азии и даже устроился на год в тибетский монастырь, чтобы преподавать английский язык монахам.


Бенедикт Камбербэтч преподавал в тибетском монастыре

2. Несмотря на его непревзойденную актерскую игру, Камбербэтч мог никогда не стать актером. Его родители хоть и были известными телевизионными звездами в Великобритании, но настаивали, чтобы сын стал адвокатом. Но после монастыря актер твердо решил поступить на факультет драмы в университете Манчестера.

3. Бенедикт Камбербэтч является дальним родственником короля Ричарда III, правившего в Великобритании с 1482 года по 1485. Их разделяет 16 поколений.

4. После утверждения Бенедикта на роль Шерлока в одноименном сериале, который принес ему славу, актер серьезно занялся своей физической подготовкой. Он ежедневно занимался йогой и плаванием, чтобы сделать тело более "худым и костлявым" (так требовали режиссеры ленты), а также брал уроки игры на скрипке у австралийской актрисы и скрипачки Эос Чатер.

5. Всю жизнь именниник был рыжим и светловолосым мужчиной. Но из-за съемок в сериале ему понравилось быть брюнетом, из-за чего он решил им остаться и в реальной жизни.


Бенедикт Камбербэтч был рыжим мужчиной

6. На съемках одного из фильмов в Южной Африке на Бенедикта и его коллегу напали вооруженные грабители, которые хотели угнать машину. По слухам, преступники его связали и даже хотели затолкать в багажник.

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7. О своей свадьбе с любимой Софи Хантер Бенедикт объявил необычным способом. По давней британской традиции в 2014 году он решил объявить о своей помолвке в свадебном разделе газеты Times. Тогда он отмечал, что такая традиция ему очень нравится и что если бы он не был знаменитым, он поступил бы так же.

8. В 2015 году его молниеносную творческую деятельность отметила сама королева Елизавета II, которая вручила звание командора ордена Британской империи.


Бенедикт Камбербэтч получал награду от королевы Елизаветы II

9. Харизматичный Бенедикт Камбербэтч в 2013 году занял первое место в онлайн-опросе "100 самых сексуальных знаменитостей 2013 года" в журнале Empire, а в 2014 году был признан одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

10. Киноактер поддерживает исключительно растительную диету и недавно даже получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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