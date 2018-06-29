10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис
Лето в самом разгаре и самое время демонстрировать свой вкус и красоту даже в рабочих условиях. Элегантные платья, изящные сарафаны и легкие льняные рубашки-платья прекрасно подойдут для ваших офисных будней.
Даже в летних офисных образах можно выглядеть в меру сексуально, уверенно и сдержанно. Стоит лишь сделать правильные акценты на деталях и вы точно не прогадаете с вашим "луком".
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Предлагаем посмотреть, какие 10 офисных платьев прекрасно подойдут для офиса летом.
Идеальное черное платье в белый горох
Яркое и легкое красное платье со стильными аксессуарами
Обязательное нежное платье с цветочным принтом
Классическое белое платье в большой горох черного цвета
Однотонное платье-жакет кирпичного оттенка
Кокетливое розовое платье в клетку
Стильное белое миди-платье с кроссовками
Солнечное льняное платье на запах
Волшебное кружевное платье голубого оттенка
Один из главных трендов сезона – вертикальная полоска на белом полотне