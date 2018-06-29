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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис

68 Читати новину українською
10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис
10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис / www.sydnestyle.com

Лето в самом разгаре и самое время демонстрировать свой вкус и красоту даже в рабочих условиях. Элегантные платья, изящные сарафаны и легкие льняные рубашки-платья прекрасно подойдут для ваших офисных будней.

Даже в летних офисных образах можно выглядеть в меру сексуально, уверенно и сдержанно. Стоит лишь сделать правильные акценты на деталях и вы точно не прогадаете с вашим "луком".

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Предлагаем посмотреть, какие 10 офисных платьев прекрасно подойдут для офиса летом.

Идеальное черное платье в белый горох

Яркое и легкое красное платье со стильными аксессуарами

Обязательное нежное платье с цветочным принтом

Классическое белое платье в большой горох черного цвета

Однотонное платье-жакет кирпичного оттенка

Кокетливое розовое платье в клетку

Стильное белое миди-платье с кроссовками

Солнечное льняное платье на запах

Волшебное кружевное платье голубого оттенка

Один из главных трендов сезона – вертикальная полоска на белом полотне

Теги: LifeStyle Советы Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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