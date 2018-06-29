10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис

Лето в самом разгаре и самое время демонстрировать свой вкус и красоту даже в рабочих условиях. Элегантные платья, изящные сарафаны и легкие льняные рубашки-платья прекрасно подойдут для ваших офисных будней.

Даже в летних офисных образах можно выглядеть в меру сексуально, уверенно и сдержанно. Стоит лишь сделать правильные акценты на деталях и вы точно не прогадаете с вашим "луком". Читайте также: Платья в горох: 10 стильных идей, как носить самый модный принт лета Предлагаем посмотреть, какие 10 офисных платьев прекрасно подойдут для офиса летом. Идеальное черное платье в белый горох Яркое и легкое красное платье со стильными аксессуарами Обязательное нежное платье с цветочным принтом Классическое белое платье в большой горох черного цвета Однотонное платье-жакет кирпичного оттенка Кокетливое розовое платье в клетку Стильное белое миди-платье с кроссовками Солнечное льняное платье на запах Волшебное кружевное платье голубого оттенка Один из главных трендов сезона – вертикальная полоска на белом полотне