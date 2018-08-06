10 идей маникюра в технике омбре: фото
В моде остается дизайн маникюра в технике омбре – плавный переход из одного цвета в другой.
Обычно для маникюра в стиле омбре используют два цвета, но можно добавить больше оттенков.
Предлагаем посмотреть 10 идей от блестящих оттенков до пастельных градиентов.
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Классика:
Космический блеск:
Сочный желтый:
Нюд с блестящим акцентом:
Нежные оттенки:
Смелый неон:
Еще один блестящий акцент:
Сладкая вата:
Минимализм:
Сияющий глиттер:
Источник: 24 Канал
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