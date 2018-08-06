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10 идей маникюра в технике омбре: фото

47 Читати новину українською
Маникюр омбре
Маникюр омбре / Popsugar

В моде остается дизайн маникюра в технике омбре – плавный переход из одного цвета в другой.

Обычно для маникюра в стиле омбре используют два цвета, но можно добавить больше оттенков.

Предлагаем посмотреть 10 идей от блестящих оттенков до пастельных градиентов.

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Классика:

Космический блеск:

 

Допис, поширений essie (@essie)

Сочный желтый:

Нюд с блестящим акцентом:

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Нежные оттенки:

Смелый неон:

Еще один блестящий акцент:

Сладкая вата:

Минимализм:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

Сияющий глиттер:

 

Теги: LifeStyle Красота Маникюр
Источник: 24 Канал
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