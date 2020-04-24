10-летний мальчик на Mercedes приехал за покупками в магазин в Запорожье: видео

10-летний мальчик за рулем родительского Mercedes приехал за покупками в магазин. Произошло это в городе Токмак, что в Запорожской области.

Видео этого инцидента выложили в Интернете. На нем видно, как сначала мальчик выходит из припаркованной машины с места водителя. А потом, как он возвращается уже после похода в магазин, садится за руль и уезжает. Впоследствии правоохранители установили, что юному водителю – всего 10 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

К слову Рада отменила для водителей штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Смотрите видео, как 10-летний мальчик ездит за покупками на Mercedes

Уже после публикации этого видео были установлены личности несовершеннолетнего и его родственников. Впоследствии полицейские остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился отец мальчика. На него составили админпротокол.

Что касается самого мальчика, то с ним ювенальная превенция проводить профилактические беседы.