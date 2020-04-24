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      10-летний мальчик на Mercedes приехал за покупками в магазин в Запорожье: видео

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      10-летний мальчик за рулем Mercedes
      10-летний мальчик за рулем Mercedes / Кадр из видео

      10-летний мальчик за рулем родительского Mercedes приехал за покупками в магазин. Произошло это в городе Токмак, что в Запорожской области.

      Видео этого инцидента выложили в Интернете. На нем видно, как сначала мальчик выходит из припаркованной машины с места водителя. А потом, как он возвращается уже после похода в магазин, садится за руль и уезжает. Впоследствии правоохранители установили, что юному водителю – всего 10 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

      К слову Рада отменила для водителей штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

      Смотрите видео, как 10-летний мальчик ездит за покупками на Mercedes

      Уже после публикации этого видео были установлены личности несовершеннолетнего и его родственников. Впоследствии полицейские остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился отец мальчика. На него составили админпротокол.

      Что касается самого мальчика, то с ним ювенальная превенция проводить профилактические беседы.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Авто Полиция Новости Запорожья
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