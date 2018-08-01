10-летний мальчик побил рекорд легендарного Майкла Фелпса: видео
В Калифорнии 10-летний мальчик Кларк Кент побил рекорд американского пловца Майкла Фелпса в этом же возрасте.
Показатель Фелпса никто не мог обойти 23 года подряд. Юный талант проплыл стометровку на секунду быстрее легендарного спортсмена, пишет издание Huffington Post.
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Кларк преодолел сто метров баттерфляем за 1:09:38 и обогнал ближайшего преследователя на 4 секунды. В свое время в 1995 году рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр Майкл Фелпс проплыл эту же дистанцию за 1:10.48. Тогда Фелпс выступал в категории для мальчиков 10 лет и моложе.
"У меня была очень сильная мотивация. И я так счастлив, что мне удалось побить этот рекорд", – сказал мальчик.
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