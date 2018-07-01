10-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу

Десятилетняя дочь Дженнифер Лопес Эмми написала свою книгу. Звездная мама всецело поддержала ребенка в этом и вместе с ней ездила на переговоры с издателем.

Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Читайте также: Дженнифер Лопес примеряла горячие образы в новом клипе: видео

Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.

Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся,

– сообщила Дженнифер в видеообращении.

После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".