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10-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу

96 Читати новину українською
Джей Ло с дочкой
Джей Ло с дочкой / Instagram

Десятилетняя дочь Дженнифер Лопес Эмми написала свою книгу. Звездная мама всецело поддержала ребенка в этом и вместе с ней ездила на переговоры с издателем.

Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.

Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся,
– сообщила Дженнифер в видеообращении.

После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".

 

Теги: Дети LifeStyle Книги Литература Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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