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10 лучших клипов года по рейтингу Esquire: видео

92 Читати новину українською
Кадр из клипа Anderson .paak – "Til it's over"
Кадр из клипа Anderson .paak – "Til it's over"

Редакция известного американского журнала Esquire опубликовала рейтинг из 10 лучших видеоклипов 2018 года.

В Топ-10 попали клипы, которые действительно поражают яркой музыкальной видеоисторией. Среди лучших оказался клип Бейонсе и Jay-Z на трек Apeshit, который звездная пара сняла в Лувре.

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Смотрите далее десять наилучших видеоклипов по мнению редакции Esquire.

ANDERSON .PAAK – "TIL IT'S OVER"

DRAKE – "GOD'S PLAN"

TIERRA WHACK – "WHACK WORLD"

JANELLE MONÁE – "PYNK"

KALI UCHIS – "AFTER THE STORM"

JUSTIN TIMBERLAKE – "SAY SOMETHING"

TYLER, THE CREATOR – "OKRA"

JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – "KING'S DEAD"

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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