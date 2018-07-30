10 лучших клипов года по рейтингу Esquire: видео
Редакция известного американского журнала Esquire опубликовала рейтинг из 10 лучших видеоклипов 2018 года.
В Топ-10 попали клипы, которые действительно поражают яркой музыкальной видеоисторией. Среди лучших оказался клип Бейонсе и Jay-Z на трек Apeshit, который звездная пара сняла в Лувре.
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Смотрите далее десять наилучших видеоклипов по мнению редакции Esquire.
ANDERSON .PAAK – "TIL IT'S OVER"
DRAKE – "GOD'S PLAN"
TIERRA WHACK – "WHACK WORLD"
JANELLE MONÁE – "PYNK"
KALI UCHIS – "AFTER THE STORM"
JUSTIN TIMBERLAKE – "SAY SOMETHING"
TYLER, THE CREATOR – "OKRA"
JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – "KING'S DEAD"
Источник: 24 Канал
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