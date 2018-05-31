10 мифов о курении: знаете ли вы правду?
31 мая в мире отмечают Всемирный день без табака. Курение густо окутано мифами. И не зная правды о сигаретах и никотине, который они содержат, вы можете серьезно навредить себе и окружающим.
Редакция 24 Канала подготовила для вас тест о самых популярных ложных и правдивых мнениях относительно курения. Проверьте, знаете ли вы правду!
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Источник: 24 Канал
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