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10 мифов о курении: знаете ли вы правду?

1712 Читати новину українською
Знаете ли вы правду о курении?
Знаете ли вы правду о курении? / 24 Канал

31 мая в мире отмечают Всемирный день без табака. Курение густо окутано мифами. И не зная правды о сигаретах и никотине, который они содержат, вы можете серьезно навредить себе и окружающим.

Редакция 24 Канала подготовила для вас тест о самых популярных ложных и правдивых мнениях относительно курения. Проверьте, знаете ли вы правду!

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Теги: Здоровье Медицина LifeStyle Публикации табак Тесты
Источник: 24 Канал
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