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10 моделей, которые могут похвастаться сексуальным прессом: горячие фото

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Модели с идеальным прессом
Модели с идеальным прессом / Фото из соцсетей

Знаменитые модели, особенно те, которых приглашают рекламировать нижнее белье и купальники, не относятся к категории лиц, которые всегда ищут отговорки от спортивного зала. Потому "ангелы" Victoria's Secret не могут не очаровать идеальным прессом и соблазнительными формами.

Если красивые волосы и ухоженную кожу можно получить генетически, а вот стройную фигуру с заветными кубиками пресса – только благодаря упорным тренировкам. При этом модели часто отказываются от вкусностей и постоянно следят за калориями, которые употребляют ежедневно. Такая цена за идеальное тело может быть оправдана, уверены самые эффектные модели мира.

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Сайт "24" составил список самых сексуальных манекенщиц, которые могут похвастаться идеальным прессом.

Эмили Ратажковски

Эльза Госк

Изабели Фонтана

Жозефин Скривер

Жасмин Тукс

Хайди Клум

Наташа Поли

Сара Сампайо

Тейлор Хилл

Белла Хадид

Допис, поширений (@bellahadid)

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Белла Хадид Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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