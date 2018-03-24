10 моделей, которые могут похвастаться сексуальным прессом: горячие фото

Знаменитые модели, особенно те, которых приглашают рекламировать нижнее белье и купальники, не относятся к категории лиц, которые всегда ищут отговорки от спортивного зала. Потому "ангелы" Victoria's Secret не могут не очаровать идеальным прессом и соблазнительными формами.