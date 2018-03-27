10 наилучших противовоспалительных продуктов для вашего тела

Некоторые продукты содержат ингредиенты, которые противодействуют воспалению. И чтобы они подействовали, нужно лишь скорректировать свою диету.

Существуют и хорошие воспаления: например, вы травмировали ногу и она отекает, это происходит потому, что ваше тело посылает дополнительную кровь и иммунные клетки к месту травмы для борьбы с инфекцией.

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Но хроническое воспаление заставляет ваше тело ошибочно атаковать свои клетки, рассказывает доктор Али Вебстер в комментарии для Women's Health.

Хроническое воспаление может продолжаться длительное время и связано с такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и воспаление кишечника.

Однако это состояние способны вылечить определенные продукты, которые нужно добавить в рацион.

10 противовоспалительных продуктов

Жирная рыба

Омега-3 является важной питательной кислотой для борьбы с воспалением, которую наши тела не производят. К счастью, это вещество есть во многих видах жирных рыб, таких как лосось и тунец.

Листовая зелень

Листовая зелень, как шпинат, богата витаминами и минералами, особенно витамином К, который обладает противовоспалительными свойствами.

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Ягоды

Ягоды имеют много клетчатки и антиоксидантов. Исследование 2016 года показало, что потребление ягод может помочь предотвратить и лечить сердечно-сосудистые заболевания.

Семена льна

Положите его в кашу, соедините с коктейлем или посыпьте ваши любимые закуски. Ученые установили, что семена льна уменьшают C-реактивный белок (CRP), который является признаком воспаления, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей с ожирением.

Оливковое масло

Исследования показывают, что олеокантал, содержащийся в оливковом масле, обладает противовоспалительными эффектами, подобными ибупрофену.

Зеленый чай

Со временем наши органы производят свободные радикалы (поврежденные молекулы, которые способствуют старению и болезни) из-за стресса и плохой диеты. Но зеленый чай наполнен активным ингредиентом катехином – антиоксидантом, который помогает бороться с воспалениями от свободных радикалов.

Авокадо

Авокадо наполнен противовоспалительными омега-3, которые многие из нас не получает из-за неправильных привычек в питании.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, и брюссельская капуста, имеют высокое содержание клетчатки. А такая пища делает благоприятную среду для хороших бактерий, которые помогают бороться с воспалением.

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Вода

Простая вода держит в тонусе вашу пищеварительную систему. Кроме того, регулярное употребление воды помогает уменьшить воспаление суставов.

Орехи

Миндаль, кешью или фисташки – любой сорт орехов является хорошим выбором для борьбы с воспалением.