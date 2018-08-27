10 напитков, которые помогут вернуть здоровый сон
Всем известно, что именно 6-8 часов сна являются наиболее полезными для здоровья сердца и увеличения продолжительности жизни. Если же спать меньше 6 часов или просыпаться посреди ночи – возрастает риск заболеть бессимптомным атеросклерозом.
Существует немало способов получить здоровый сон. В частности, следует научиться ложиться и просыпаться в одно и то же время, не пить алкоголь и кофеин перед сном, придерживаться здорового питания и заниматься спортом, передает Соѕмо.
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А также можно употреблять вкусные напитки, которые помогут заснуть. Специалисты рекомендуют употреблять:
1. свежевыжатый вишневый сок;
2. какао с медом;
3. чай с ромашкой и лавандой;
4. обычный йогурт;
5. теплое молоко;
6. ромашковый чай;
7. банановое смузи;
8. чай с мелиссой;
9. миндальное молоко
10. натуральную кокосовую воду.
Что такое атеросклероз?
Это хроническое заболевание, поражающее преимущественно крупные артериальные сосуды; в основном наблюдается у людей пожилого возраста.
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