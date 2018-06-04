18:43
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

10 причин, почему человек чувствует постоянную усталость

55 Читати новину українською
Основные причины постоянной усталости
Основные причины постоянной усталости / sublimebeautynaturals.com

Человек время от времени может чувствовать постоянную усталость. Все потому, что определенные вещи, которые вы делаете, могут истощать человека как физически, так и ментально.

Поэтому стоит прекратить делать эти 10 вещей, пишет Health.

Читайте также: Хроническая усталость: что это такое и как уберечься

Не пропускайте занятия спортом. Дело в том, что регулярные тренировки способствуют повышению силы, улучшению функционирования кардиоваскулярной системы и улучшает доставку кислорода в ткани. Поэтому даже если вы сильно устали, попробуйте хотя бы пойти на прогулку.

Вы не употребляете достаточное количество продуктов, обогащенных железом. Из-за дефицита этого микроэлемента человек может чувствовать себя раздражительным, слабым, и несконцентрированным.

Малейшее обезвоживание вызывает сгущение крови. Из-за этого сердце начинает работать хуже – оно уменьшает скорость перекачки крови и снабжение кислорода и полезных питательных веществ к мышцам и органам.

Не ставьте перед собой сложные цели и радуйтесь каждому маленькому достижению.

Умственно изнурять может хаос на рабочем столе. Таким образом, человек не сможет сосредоточиться на поставленных целях.

Вы слишком нервничаете, поскольку постоянная озабоченность может парализовать человека и умственно истощить его.

Стабильное отсутствие завтрака вызывает постоянные вялости. Еда заряжает организм энергией, которая, к примеру, расходуется во время ночного сна.

Вам трудно кому-то отказать, таким образом, вы тратите свое время и энергию на ненужные вам вещи.

Вы употребляете нездоровую пищу, которая увеличивает уровень сахара в норме.

Вы не расслабляетесь в нерабочее время – постоянно проверяете электронную почту и рабочие чаты. Умение "отключаться" от всех рабочих дел, позволяет телу и мозгу расслабиться и обновиться.

Фото: Unsplash.

К слову, каждая вторая женщина страдает от симптомов "тяжести" и "гудения" ног к концу дня. Вероятно, это из-за того, что они проводят весь день на ногах, или же надевают высокие каблуки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Психология Здоровая жизнь Здоровье Лечение LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
146
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук