10 продуктов, которые уберегут кожу от морщин

Эксперты уже давно кричат о том, что для предупреждения возникновения морщин нужно заботиться о ее увлажнении и красоте регулярно. Здоровое питание тоже будет отличным плюсом в период бьюти-процедур.

На основе многих тщательных исследований эксперты составили перечень из 10 полезных продуктов, которые обладают невероятными омолаживающими свойствами.

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1. Авокадо

Авокадо не только вкусный и достаточно трендовый продукт в сегодняшние дни, но и содержит в себе много полезных веществ и витаминов: калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, Б6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин, холин и другие.

2. Красная рыба

Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, кожа обладает способностью дольше удерживать влагу. Так кожа становится упругой, а мягкая структура дает меньше шансов для возникновения морщин.

3. Помидоры

Каротиноидный пигмент ликопен, содержащийся в помидорах способствует синтезу коллагена для упругости кожи. Некоторые исследования также показывают, что он способен ослабить негативное влияние ультрафиолетового излучения.

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4. Морковь

Витамин Д, который входит в состав моркови, является мощным антиоксидантом, который препятствует быстрому старению кожи. Этот оранжевый овощ также является отличным источником ретинола и бета-каротина, которые защищают кожу от различных повреждений.

5. Кисломолочные продукты

Такая продукция обладает способностью предотвращать различные кожные заболевания, уменьшать аллергические реакции или снижать чувствительность кожи.

6. Оливковое масло

В оливковом масле тоже содержатся такие важные для кожи витамины А, D и Е. В частности, они уменьшают негативное воздействие УФ-лучей, уменьшают воспаление и предотвращают окисление липидов.

7. Зеленый чай

Многие не знают, но этот тонизирующий напиток обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Питательные вещества в свою очередь препятствуют вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны предупреждать рак кожи.

8. Куркума

Пикантная специя, которую использовали в лечебных целях еще в древности, обладает противовоспалительным, антиканцерогенным и противоинфекционным действием. Куркума также выступает в роли антиоксиданта, из-за чего кожа быстрее восстанавливается и дольше выглядит молодой.

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9. Киви

Такие вкусные и полезные фрукты тоже содержат не менее важные витамины Е и С, выводят вредные токсины и защищают кожу от УФ-лучей.

10. Имбирь

Вкусное добавка к чаю, салатам и десертам обладает способностью препятствовать раку кожи и выводить из организма свободные радикалы. Он также обладает противовоспалительным эффектом.