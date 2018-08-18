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10 продуктов со "скрытым" высоким содержанием сахара

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10 продуктов с высоким содержанием сахара
10 продуктов с высоким содержанием сахара / unsplash.com

Избыточное количество сахара в рационе может быть очень опасным, ведь этот продукт может спровоцировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рак кишечника, а еще портит зубы. А много сахара есть не только в сладостях и выпечке.

Сахар в больших количествах содержится в таких продуктах, о которых вы могли и не подозревать, передает 24apteka.

В целом в течение дня взрослый человек не должен потреблять более 20-30 граммов сахара, а это 4-6 чайных ложек.

1. В порции консервированной фасоли может быть около 28 граммов, что составляет более половины дневной нормы.

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2. Арахисовое масло тоже содержит сахара больше, чем можно.

3. Соус для спагетти может содержать большое количество сахарного песка, который добавляют для улучшения аромата.

4. В обезжиренном йогурте может быть столько же сахара, сколько в бутылке газированной сладкой воды.

5. В белый хлеб также часто добавляют сахар – для улучшения вкуса. Бутерброд с индейкой и белым хлебом содержит половину дневной нормы сахара.

6. В протеиновых батончиках больше сахара, чем протеина – они могут содержать до 20 граммов сахара.

7. Заправки для салата также содержат сахар – может быть около 11 граммов сахара.

8. Настоящая сахарная бомба – это кетчуп, 2 столовые ложки которого содержат около 8 граммов сахара.

9. Замороженные полуфабрикаты нередко скрывают большое количество сахара – на порцию его может приходиться до 20 граммов.

10. В алкогольных напитках может "прятаться" до 30 граммов сахара. Особенно это касается коктейлей с газированной водой, соками или сиропами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Диабет Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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