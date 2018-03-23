10 простых секретов, как выглядеть и чувствовать себя моложе

Фитнес-эксперт и сторонник здорового образа жизни Брайан Сюки рассказал, что делать для сохранения молодости и здоровья.

В своей колонке для портала Care 2 Сюки поделился простыми советами по борьбе со старением, которые многие люди просто игнорируют.

Как выглядеть и чувствовать себя моложе

Не игнорируйте солнцезащитный крем

Ультрафиолетовое излучение солнца провоцирует образование морщин, обесцвечивание и потерю эластичности кожи, пигментные пятна и другие видимые признаки старения. Солнцезащитный крем действует как барьер и может сохранить молодость кожи и даже снизить риск развития рака кожи.

Найдите время на медитацию

Сделайте медитацию ежедневной привычкой, которая зарядит вас энергией и снизит уровень стресса.

Танцуйте

Танцы не уберут с вашего лица морщины, но такая активность поддержит молодость мозга. Согласно результатам недавнего исследования, танцы действуют на мозг активнее, чем тренировки на выносливость.

Самыми эффективными будут танцы, которые объединяют различные движения. Поэтому попробуйте разные танцевальные программы – от сальсы до брейк-данса.

Спите не меньше 8 часов

Как отмечают ученые, у людей, которые мало спят, ухудшается эластичность кожи, появляется неравномерная пигментация кожи. Недостаток сна не только ускоряет старение кожи, но и снижает производительность мозга.

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Спите на спине

Если постоянно спать лицом (или одной его стороной) в подушку, на нем появляются "линии сна", которые со временем превращаются в морщины. Если вам очень неудобно спать на спине, тогда старайтесь чередовать стороны и использовать мягкие шелковые подушки.

Не пользуйтесь соломинками для напитков

Соломинки действительно полезны при употреблении напитков, которые разрушают зубную эмаль, таких, как лимонная вода. Но постоянное их использование может вызвать появление морщинок вокруг рта. Поэтому лучше наливать напиток в стакан.

Пейте достаточное количество воды

Когда организм получает достаточное количество воды, кожа выглядит упругой, сияющей и молодой.

Не забывайте о солнцезащитных очках

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, они защищают чувствительную кожу вокруг глаз от солнечных лучей.

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Умывайтесь перед сном

В течение дня поры забиваются пылью, жиром, мертвыми клетками и тому подобное. Если вы не смоете грязь с лица перед сном, кожа не будет иметь молодой и здоровый вид утром.

Занимайтесь сексом

Согласно исследованиям, секс помогает поддерживать молодость и сжигать калории. Так же, как и спортом, занимайтесь сексом минимум трижды в неделю.