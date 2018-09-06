10:32
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 15°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Блоги Аркадий Бабченко
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Аркадий Бабченко

10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе

1857
Космос
Космос / РБК

Причиной утечки кислорода на МКС стал трещина в корпусе корабля "Союз".

Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "возникла еще на Земле" и уже известно, кто несет за это ответственность.

Читайте также: Російська "майстерність": назвали причину витоку повітря на МКС

Допустивший появление трещины сотрудник, вероятно, заметил ошибку и заделал трещину специальным клеем, поэтому ее не заметили при проверке корабля на герметичность перед запуском. В первые два месяца трещина не проявлялась, но потом клей подсох, выдавился и открыл отверстие.

Чем больше следишь за этой страной, тем больше офигиваешь. Кажется, всё, тебя уже даже эти гоблины не смогут удивить. Ан нет. Каждый раз они находят и находят что-то новое. И каждый раз челюсть падает на пол.

Это называется уже "вырождение в зачатии". Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем – это все, конец отрасли.

Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не "Ангара". Не космодром "Восточный", не Королев, не Лозино-Лозинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.

Должна быть ценность человеческой жизни. Это основа любой высокотехнологичной страны.

Вот просто базис. Без которого каменный топор – будет. А космический корабль – нет. Даже если у тебя есть технологии.

И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает ее клеем, чтобы его не оштрафовали на двадцать тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле – все, сливайте воду.

Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго – это не страна с космическими технологиями. Это – Северное Конго.

Помните Сергея Иванова с его "балалаечниками"? Ну, балалаечники его услышали. Поздравляю. И годами тысячами уезжали из страны. И – опа! – вдруг выяснилось, что космические корабли без балалаечников почему-то перестают летать и не падать. Вот я в принципе не могу представить, что должно быть в голове у человека, заделывающего трещину в космическом корабле, чтобы ее не увидело ОТК.

Ты же людей убиваешь, ты понимаешь это, малоумный? А, плевать. Жвачкой залепил, и так сойдет.

Идиотия, инфантилизм, цинизм проели там каждый мозг. Даже в центре Хруничева. Запереть детей в кинозале и сжечь их. Ударить из танка по школе с заложниками. Оставить незакрытой крышку ливневки и убить ребенка, тельце которого найдут потом только в море. Ударить ракетой по пролетающему над головой самолету – да пофиг, какому. Прикрутить рельсу в метро проволочкой. Забить сваю в движущийся поезд. Выгнать снегоуборочную машину под разгоняющийся самолет президента корпорации "Total". Замазать в строящемся космическом корабле трещину клеем...

С этой страной нельзя иметь дело. В принципе. Она убьет вас. Любым из сотен миллионов способов, который вы не сможете даже предположить. Казалось бы, все учел. Ан нет. Они каждый раз найдут, чем удивить.

А спасли опять всех американцы. Заметили? Американский астронавт нашел утечку и заткнул дырку пальцем.

Кстати, с апреля Америка перестает пользоваться услугами России в доставке своих астронавтов на орбиту. Контракт с НАСА заканчивается, а продлевать его они не собираются. Все. Услуги бомбил больше не нужны. Доставлять астронавтов будут теперь американские шаттлы. Новость, которая прошла в России очень-очень тихо.

А контракт со Штатами на поставки российских ракетных двигателей РД-180 истекает в 2020-м году. И Штаты уже дали ясно понять, что больше покупать российские двигатели они не хотят.

И вот прямо на наших глазах мы видим, как самая главная, просто наиважнейшая скрепа – "Гагарин", "Космос" и "дедылетали" – гораздо более сакральная, чем даже "дедывоевали" – растворяется и превращается в ничто. А космическая держава, статусом которой Мордор так гордился, садится в уголочке и пишет книгу под названием "Многоходовочка. Как прос*ать все. Вот вообще все. Десять простых советов".

Ну и слава богу. Больше людей живыми останутся.

Читайте также: Як ліквідацію Захарченка використає Кремль у війні проти України: думка дипломата

Автор: Аркадий Бабченко
Теги: Новости политики Новости России Космос Публикации Российская пропаганда
Источник: Аркадий Бабченко
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сегодня, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
сегодня, 04:10 Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
сегодня, 02:30 Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук