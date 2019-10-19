10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского

То, что предъявили Гладковскому в подозрении – завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ – вменить в вину нельзя. С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КРАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.

Есть еще один эпизод, который Гладковскому пытаются вменить, но подозрение еще не выдвинуто – это закупка в США вышки радиотехнического контроля под Мариуполем – поставка для Госпогранслужбы. На церемонию открытия приезжала посол США.

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Тут можно выдвинуть подозрение по цене закупки – если правоохранительные органы США предоставят документы о возможном завышении цены. Тогда можно будет определить материальный ущерб. Но сама вышка была поставлена и работала, целесообразность ее закупки спорная, но в чем состав преступления? Это придется доказать. Так в чем же реально виноват Гладковский?

Должность первого заместителя секретаря СНБО, которая была у Гладковского, не предполагает каких-то полномочий в оборонной промышленности, это была просто ширма, статус, а на самом деле Гладковский был "смотрящим" по "оборонке". Его влияние ему делегировал президент Петр Порошенко.

В ручном режиме Гладковский пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в "Укроборонпроме", лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ.

Дело Гладковского тем более важное, что президент Владимир Зеленский повторяет все те же ошибочные действия президента Порошенко в управлении, которые сделали Гладковского и "Укроборонпром" токсичными.

Временная схема, завязанная на личной власти и личных отношениях "серого кардинала" с президентом стала постоянной, и вступила в прямое противоречие с логикой работы государства.

В чем Олег Гладковский на самом деле виноват?

1. Все проекты создания Агентства по оборонной промышленности, для планирования, координации и контроля оборонной промышленности Гладковский провалил.

► В Украине отсутствует вообще нормальная кооперация между различными заводами в различных ведомствах, отсутствует доктрина и стратегия развития оборонной промышленности, не определены приоритеты.

► Все это крайне важно для системного развития на долгие годы, и все это не нужно тем, кто любит "решать вопросы" с сегодня на сегодня и в своих интересах. Никаких экспертных заключений, никакого объективно обоснованного планирования.

2. Концерн "Укроборонпром" был создан Александром Януковичем с одной целью – сделать одну бухгалтерию, чтобы грабить все госпредприятия ОПК.

► "Укроборонпром" – абсурдное порождение мафиозной системы Януковича, и он должен был быть давно ликвидирован. Гладковский сохранил эту схему управления оборонной промышленностью, потому что так всегда удобно решать что-то в ручном режиме.

3. Система государственных закупок вооружения через расчетно-калькуляционные материалы – это нелепый скелет советского оборонного планирования.

► Скелет, который в условиях рыночной экономики является абсолютным злом. Но система закупки не реформирована, неграмотная система закупок парализует производство.

4. Вранье на всех уровнях, отсутствие объективного аудита оборонной промышленности.

► Государство тратит огромные средства на закупку дорогостоящего оружия, которое имеет низкую надежность, плохие эксплуатационные характеристики, и не отвечает критерию "стоимость-эффективность".

► БТР-3 и БТР-4, на которые государство выделило десятки миллионов долларов – это недостаточно надежная техника, и есть большие претензии вообще к целесообразности закупки машин этих типов. Низкая проходимость, маневренность БТР-4, слабость ходовой части. Надежность новых БТР-3 в войсках не превышает 50%, постоянно то раздаточный механизм, то пушка выходят из строя.

5. В рамках государства не создан ракетный холдинг, вертикально интегрированный, все предприятия ракетного кластера по-прежнему разобщены.

► Единственное госпредприятие "Укроборонпрома", которое производит серийно конкурентоспособные на мировом рынке системы вооружения, и обладает замкнутым циклом производства – "КБ "Луч" под руководством выдающегося инженера Олега Коростелева – не получило из-за Гладковского экспортную лицензию.

► Мы не используем все свои возможности для роста в этой сфере.

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6. Несмотря на большое число авиационных предприятий, они не объединены в единый холдинг.

► Продолжается имитация бурной деятельности на авиационных предприятиях, государство содержит тысячи работников, не производя уже многие годы свои самолеты. При этом есть прекрасно работающее частное предприятие "ФЭД" в Харькове, есть филиал "Боинга", который переманивает всех украинских инженеров, то есть работать успешно в Украине авиационщики вполне могут, если построить государственную политику.

► Но дела не было до этого ни Гладковскому, нет и нынешней власти. А вот земля "Антонова" вызывала большой интерес.

7. Содержится огромная система посреднических компаний, и прежде всего "Укринмаш", которая работала крайне неэффективно, и фактически использовалась для выдаивания госпредприятий.

8. В 2016 году, когда впервые возник скандал и было открыто уголовное дело о создании частных посреднических компаний, которые добывали детали для военного производства и за "кэш" поставляли государству, было очевидно, что надо создавать специальное частное предприятие под контролем спецслужб, чтобы все нелегальные закупки в РФ шли под контролем.

► Но Гладковский решил, что ему удобней решать все эти вопросы самому. В результате – громкий скандал.

9. Из-за отсутствия государственной программы развития вооружений, средства налогоплательщиков выделялись на сомнительные проекты.

► Просчитать их целесообразность невозможно – эти решения не увязаны в единую систему. Например, еще один громкий скандал недели – 600 миллионов гривен на постройку линии для производства снарядов на заводе имени Артема "Укроборонпрома", оказывается, было выделено непонятной фирме из США, которая не поставила полный комплект оборудования, и теперь контрразведка СБУ предъявила подозрения целому ряду должностных лиц, включая экс-замминистра экономики Бровченко.

► А снаряды выпускать там до сих пор нельзя, и теперь "Укроборонпром" хочет еще деньги потратить на эту же самую линию.

10. Украина теряет остатки научного и производственного потенциала оборонной промышленности, и здесь никакой "турборежим" и никакое ручное управление не заменит необходимости срочно строить доктрину и стратегию развития отрасли.

► Для построения стратегии не было за пять лет сделано ничего. Вечный пожар, вечное "решалово".

Всем многочисленным приближенным к президенту Зеленскому я очень рекомендую внимательно следить за процессом Гладковского:



► Если не строить институции и не оперировать стратегиями, судьба "стрелочников" при следующей власти будет такой же, как и Гладковского сейчас. И новая власть пока идет, к сожалению, точно по такому же пути, никаких системных подходов в оборонной политике и оборонной промышленности в команде Зеленского пока нет. Так что следите за трансляцией, перенимайте опыт...