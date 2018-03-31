10 самых популярных городов, которые тегают в Instagram

Закидывать фотографии во время путешествия в Instagram уже стало неотъемлемой традицией путешествий. Предлагаем узнать, какие города обычно тегают туристы.

Компания Hertz Europe провела исследование и определила 10 городов, фото из которых чаще всего появляется в Instagram, пишет Hochrhein-Zeitung.

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Топ-10 городов, которые чаще всего любители путешествий тегают в популярной соцсети.

Лондон 90,9 млн

Париж 76,9 млн

Барселона 34,9 млн

Москва 33,4 млн

Берлин 26,7 млн

Мадрид 23,6 млн

Амстердам 20,8 млн

Анкара 18,8 млн

Рим 16,7 млн

Прага 10,8 млн

Стоит добавить, что в Лондоне самыми упоминаемыми местами являются Биг Бен, колесо "Лондонский глаз", Тауэрский мост, Вестминстер и Букингемский дворец.

В Париже – Елисейские поля, Эйфелева башня, Диснейленд Парк, Лувр и Собор Парижской Богоматери.

В Берлине самыми популярными местами у пользователей Instagram являются Берлинская стена, центральная площадь Александерплац, Берлинская телебашня, East Side Gallery и Здание Рейхстага.