21:21
31 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
8°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, сегодня
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Путешествия
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

10 самых популярных городов, которые тегают в Instagram

110 Читати новину українською
10 самых популярных городов в Instagram
10 самых популярных городов в Instagram / Фото из открытых источников

Закидывать фотографии во время путешествия в Instagram уже стало неотъемлемой традицией путешествий. Предлагаем узнать, какие города обычно тегают туристы.

Компания Hertz Europe провела исследование и определила 10 городов, фото из которых чаще всего появляется в Instagram, пишет Hochrhein-Zeitung.

Читайте также: Живописная Италия 80-х годов: яркий фотопроект

Топ-10 городов, которые чаще всего любители путешествий тегают в популярной соцсети.

Лондон 90,9 млн
Париж 76,9 млн
Барселона 34,9 млн
Москва 33,4 млн
Берлин 26,7 млн
Мадрид 23,6 млн
Амстердам 20,8 млн
Анкара 18,8 млн
Рим 16,7 млн
Прага 10,8 млн

Стоит добавить, что в Лондоне самыми упоминаемыми местами являются Биг Бен, колесо "Лондонский глаз", Тауэрский мост, Вестминстер и Букингемский дворец.

В Париже – Елисейские поля, Эйфелева башня, Диснейленд Парк, Лувр и Собор Парижской Богоматери.

В Берлине самыми популярными местами у пользователей Instagram являются Берлинская стена, центральная площадь Александерплац, Берлинская телебашня, East Side Gallery и Здание Рейхстага.

Теги: LifeStyle Instagram Путешествия Лондон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 2890
Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
сегодня, 16:00 Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
Борис Немировський 898
Германия заигрывает с Россией, или Европа vs
сегодня, 15:30 Германия заигрывает с Россией, или Европа vs "Северный поток-2"
Борис Немировський 1527
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сегодня, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 665
Spring is coming: 10 лучших музыкальных новинок марта
сегодня, 13:01 Spring is coming: 10 лучших музыкальных новинок марта
Олена Булан 135
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук