10 самых распространенных мифов о месячных, в которые не стоит верить

Месячные уже давно стали естественной частью жизни многих женщин, но, тем не менее, в отношении них существует очень много как старых, так и современных мифов. Предлагаем Вашему вниманию опровержения самых распространенных из них.

Нерегулярные месячные – это очень плохо

Как убеждает гинеколог Дмитрий Лубнин, колебания длины цикла не всегда связанными с болезнью. Чаще же всего это просто стресс, который вы не воспринимаете как таковой. Поэтому, переезд, смена работы, новый рацион питания и новое что угодно могут стать причиной плавающего графика, пишет ресурс Likeyou.

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Во время месячных не может быть боли

Заметим, что у всех болевой порог разный. И если боли невыносимы и появились недавно, то это может быть симптомом серьезной болезни. А если говорить о боли, которая тянется над самым лобком, то он естественен. Все же в организме идет серьезный процесс. А облегчить этот дискомфорт могут легкие физические нагрузки, теплая грелка на живот, секс и даже оргазм.

В период месячных не стоит заниматься спортом

На самом деле все – с точностью до наоборот. Как убеждает гинеколог Татьяна Румянцева, заниматься спортом не только нужно, но и необходимо. Противопоказаний, говорит она, нет даже для перевернутых поз и упражнения вакуум. Правда, если почувствовали боль и дискомфорт, следует немедленно прекратить занятия.

Нельзя заниматься сексом во время месячных

Если нет боли и дискомфорта, то противопоказанием может стать только страх испачкать белье. В то же время секс может стать отличным болеутоляющим для женщины во время месячных.

С тампоном можно купаться

По словам гинеколога Натальи Лелюх, поскольку тампон впитывает с той стороны, то впитывает он и с обратной, поэтому, вместо защиты, получаем компресс из неубедительной по чистоте воды и менструальной крови.

Невозможно забеременеть во время месячных

Дело в том, что овуляция может "двигаться" из-за влияния внешних факторов. От того же стресса, например. Поэтому риск забеременеть есть, но он – очень мал: менее 5%.

Женщина без месячных – бесплодна

Наталья Лелюх считает, что бесплодной можно считать лишь женщину без матки, а все остальное – вопрос денег. Правда, говорит специалист, на современном этапе развития репродуктивных технологий, и это – не приговор, поскольку можно попробовать с суррогатной мамой

Задержка = беременность

По мнению Дмитрия Лубнина, задержка возникает при любых изменениях извне. Как объясняет он, любые "изменения" чего-либо могут отражаться на регулярности менструального цикла, и это является нормальным физиологическим инструментом организма, суть которого заключается в том, чтобы не дать вам забеременеть тогда, когда вы находитесь не в лучшем состоянии и вряд ли сможете полноценно позаботиться о потомстве.

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Если месячные приходят, то беременности нет

Дмитрий Лубнин заметил, что любое изменение характера месячных (скромнее, короче, с перерывом) требует прохождения теста на беременность. В то же время он отмечает, важным также является и время проведения теста, так как считается, что через несколько недель после возможного зачатия тест уже будет точным.

"Девушка сегодня злая. Месячные, наверное"

Психотерапевт Сергей Кистенев утверждает, что у многих женщин репродуктивного возраста примерно раз в месяц возникает раздражительность, слабость, вспышки агрессии или депрессии, и обычно они оказываются симптомами ПМС. Правда, по его словам, это является заболеванием, которое нужно лечить. В качестве примера он приводит DSM (Диагностический и статистический руководство по психическим расстройствам), где широко и подробно описано все возможные эмоциональные расстройства во время ПМС.

Напомним, как заметила секс-педагог Юлия Ярмоленко, о женском цикле мужчинам говорить стоит, тем более на такую ​​тему следует говорить даже с 5-летними мальчиками.

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