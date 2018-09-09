10 самых сексуальных платьев Венецианского кинофестиваля 2018

Вчера, 8 сентября, завершился грандиозный Венецианский кинофестиваль 2018 на острове Лидо. Звезды отличились не только заветными наградами, но и положительными оценками модных критиков и фанатов за их роскошные образы на красных дорожках.

Самые известные актеры, модели и блоггеры со всего мира приехали на Венецианский фестиваль в Италию, чтобы не только стать участниками успешных кинопремьер, но и завоевать сердца поклонников и фотографов невероятными образами. Знаментостей на красной дорожке можно было увидеть в нарядах разнообразных премиальных марок, а над их макияжами и прическами работали лучшие стилисты шоу-бизнеса.

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Подытоживая модную сторону Венецианского кинофестиваля, можно отметить, что мужчины выбирали не только классические смокинги, но и стильные костюмы с экстравагантными галстуками и обувью, которые прекрасно подходили в тон своим напарницами и коллегам по съемочной площадке. Женщины в свою очередь выделялись сдержанностью и изысканностью в образах, не обнажая чрезмерно пикантные зоны тела.

Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку самых сексуальных платьев гостей Венецианского кинофестиваля 2018, которые очаруют каждого. Всех победителей фестиваля вы можете посмотреть здесь.



Модель Изабель Гулар



Модель Джорджина Родригес



Актриса Мадалина Генеа



Актриса Кейт Бланшетт



Модель Ирина Шейк

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Актриса Бруна Маркезини



Фешн-блогер Беатрис Валли



Актриса Мариана Эспосито



Актриса Натали Портман



Актриса Ария Харгейт

Фото: Getty Images

Чем известен Венецианский фестиваль? Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.