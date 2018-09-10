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10 секретов пищевой промышленности, которые от вас скрывают

82 Читати новину українською
10 секретов пищевой промышленности
10 секретов пищевой промышленности / Скриншот с видео

В супермаркете покупатели, как правило, выбирают продукты с ярким внешним видом. Но даже это не гарантирует хорошего вкуса или пользу для здоровья. То, что добавляют в некоторые любимые продукты, может вас шокировать.

А как известно, немало примесей могут серьезно навредить здоровью, передает Вrightside.

1. При покупке сыра важно обращать внимание на его цвет, дыры и текстуру: она должна быть равномерной, отверстия должны быть равномерно распределены на весь кусок. И если сыр не восстановит свою форму после того, как вы немного сожмете, лучше не брать его.

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2. Свежее мясо должно иметь розовый цвет, а не ярко-красный или коричневый. Также при нажатии оно вернется к предыдущей форме и не прилипает к рукам.

3. Натуральный мед прозрачен и однороден. Попробуйте растереть каплю меда между пальцами – качественный мед легко поглощается кожей.

4. Ягодное ароматизированное мороженое очень редко бывает натуральным, поэтому лучше выбирать мороженое с орехами, цукатами и сухофруктами.

5. Для шоколада чем короче перечень составляющих, тем продукт лучше. Кроме того важно, чтобы в составе было какао и какао-масло, а не растительное масло.

6. Свежая рыба не имеет мутных глаз, жабры должны быть ярко-красными.

7. Пластиковые пакетики позволяют хлебу оставаться дольше свежим, но он потеряет свой вкус всего за несколько часов. Поэтому стоит брать хлеб в пекарне.

8. Две или три секции в красном перце указывают на то, что он немного горький и имеет меньше семян. Если есть четыре секции – это будет сладкий перец с большим количеством семян.

9. Если пропустить сладкую газированную воду через фильтр – вы будете удивлены результатом, ведь вода потеряет свой цвет.

10. Не секрет, что желатин производится путем кипячения в воде кожи, сухожилий, связок и костей свиней и коров. Поэтому если вы веган – следует использовать агар-агар – естественную смесь, которая прекрасно заменит желатин. 

Какие продукты содержат примеси неизвестного происхождения – видео

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Советы Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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