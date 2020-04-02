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      10 тысяч масок могли незаконно попасть из Украины в Венгрию: способствовал этому пограничник

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      ГБР задержала пограничника, который за взятку помогал пропагандистам вывезти партию масок / Пресс-служба ГБР

      Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы "Лужанка" (Мукачевский пограничный отряд). Мужчина за взятку помогал контрабандистам вывезти из Украины партию медицинских масок.

      По предварительной информации, которую обнародовала пресс-служба ГБР, пограничника задержали, когда он получал взятку. Сумма его составляет 10 тысяч гривен.

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      Пограничник за 10 тысяч гривен согласился помочь контрабандистам переправить 10 тысяч масок

      За эти деньги злоумышленник вызвался посодействовать переправить в Венгрию 10 тысяч медицинских масок. Контрабандисты собирались переправить их вне пунктов пропуска через государственную границу Украины.

      По факту правонарушения следователи открыли уголовное производство статья Уголовного кодекса "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

      Если вину задержанного пограничника докажут, ему грозит

      • лишения свободы сроком от 5 до 10 лет;
      • лишение права занимать должности в Госпогранслужбе заниматься пограничной деятельностью на срок до 3 лет,
      • конфискация имущества.

      Сейчас решают вопрос сообщения задержанному пограничнику о подозрении. Также следователи будут ходотайствовать об отстранении его от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения.

      Процессуальное руководство по этому делу осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона. Оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований Нацполиции в Закарпатской области и управление внутренней и собственной безопасности Мукачевского пограничного отряда. Пограничника задержали следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове.

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      Отметим, 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Впоследствии его продлили до 24 апреля.

      Меры карантина предусматривают, в частности, запрет экспорта товаров противоэпидемиологического назначения. Это должно гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.


      Как правильно пользоваться медицинской маской / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Закарпатья Госпогранслужба Коронавирус в Украине Криминальные новости Коррупция Взятка Венгрия Контрабанда Медицина Государственное бюро расследований
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