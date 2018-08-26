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10 видов физической боли, причина которых в эмоциях

177 Читати новину українською
10 видов физической боли
10 видов физической боли / centrodelacolumnavertebral.com.mx

Не всегда боль связывают с травмами или разрывом сухожилия. Некоторые виды боли могут быть вызваны именно эмоциями человека.

Эти типы боли вызваны эмоциональными проблемами, пишет 24apteka.

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1. Головная боль

Может возникать из-за того, что вы страдаете из-за непринятого решения. Попробуйте подумать немного и все-таки решить эту проблему.

2. Боль в шее

Вас угнетает чувство гнева. Попробуйте найти хорошие стороны у себя и в конкретном человеке, чтобы простить его. Хорошим упражнением является поставить себя на место других.

3. Мышечная боль

Боль в мышцах не всегда связана с интенсивными тренировками. Возможно, вы не знаете, куда двигаться по жизни. Попробуйте проанализировать собственные ошибки и избавиться от страха или стыда ограничить вас в принятии решений.

Біль у м’язах

Боль в мышцах

4. Боль в деснах

Боль очень похожа на головную по причине возникновения. Возможно, вы не уверены в конкретном решении. Для этого расставьте приоритеты.

5. Боль в желудке

Этот тип физической боли связан с тем, как вы "перевариваете" эту жизнь. Попробуйте уделить себе больше времени и отдыхайте, иногда полезнее отложить дела на потом.

6. Боль в плечах

Вы чувствуете большую эмоциональную нагрузку – вы несете чужой груз. Попробуйте сконцентрироваться на своей жизни и не так близко заниматься проблемами других людей.

Біль в плечах

Боль в плечах

7. Боль в верхней части спины

Вам не хватает эмоциональной поддержки и ощущения любви и ценности. Возможно, вас окружают неправильные люди. Попробуйте вычеркнуть из своей жизни тех, которые вас не поддерживает и не ценит.

8. Боль в нижней части спины

Этот тип боли свидетельствует о денежных заботах. Для этого сложите четкий план, чтобы разобраться с финансами.

9. Боль в крестце и копчике

Вы убегаете от той ситуации, с которой вам нужно столкнуться как можно скорее.

Біль в крижах

Боль в пояснице

10. Боль в локтях

В вашей жизни происходят изменения, а вы им сопротивляетесь. Возможно, это к лучшему. Продолжайте делать то, что любите и не беспокойтесь за другое.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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