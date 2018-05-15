10 заместителей премьера и три новых министерства: в РФ утверждена новая структура правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства Российской Федерации.

Об этом пишет пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что в составе нового правительства ликвидируется Министерство образования и науки. Вместо него создают два новых: Министерство просвещения, которое будет заниматься вопросами среднего образования и Министерство науки и высшего образования, которое будет заниматься университетами и научными учреждениями и отвечать за развитие науки в стране.

Отмечается, что Министерство связи и информационных технологий реорганизуют в Министерство цифрового развития.

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Кроме того, торговые представительства, которые были в структуре Министерства экономического развития переведут в структуру Министерства промышленности.

Кроме этого, в новом российском правительстве будет 10 заместителей главы правительства. Из них – первый заместитель председателя правительства РФ-министр финансов РФ, заместитель председателя правительства РФ-полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ-руководитель аппарата правительства РФ.

Напомним, Госдума России 8 мая утвердила Дмитрия Медведева главой правительства. За это назначение проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56 человек.