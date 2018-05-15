05:47
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

10 заместителей премьера и три новых министерства: в РФ утверждена новая структура правительства

133 Читати новину українською
Путин утвердил структуру нового правительства Российской Федерации.
Путин утвердил структуру нового правительства Российской Федерации. / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства Российской Федерации.

Об этом пишет пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что в составе нового правительства ликвидируется Министерство образования и науки. Вместо него создают два новых: Министерство просвещения, которое будет заниматься вопросами среднего образования и Министерство науки и высшего образования, которое будет заниматься университетами и научными учреждениями и отвечать за развитие науки в стране.

Отмечается, что Министерство связи и информационных технологий реорганизуют в Министерство цифрового развития.

Читайте также: В Канаде сравнили Путина с Гитлером и призвали к действиям

Кроме того, торговые представительства, которые были в структуре Министерства экономического развития переведут в структуру Министерства промышленности.

Кроме этого, в новом российском правительстве будет 10 заместителей главы правительства. Из них – первый заместитель председателя правительства РФ-министр финансов РФ, заместитель председателя правительства РФ-полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ-руководитель аппарата правительства РФ.

Напомним, Госдума России 8 мая утвердила Дмитрия Медведева главой правительства. За это назначение проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56 человек.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Дмитрий Медведев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук