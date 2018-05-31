31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака. Праздник был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Предлагаем узнать истории знаменитостей, которые бросили курить.

Причины бросить курить у звезд были разными, однако чаще всего это связано со здоровьем, говорится в издании НВ.

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Шарлиз Терон

10 знаменитостей, которые бросили курить

1. Джулия Робертс

Джулия Робертс

Известная американская актриса и продюсер, звезда мелодрамы "Красотка" бросила курить после того, как врачи сказали ей, что пока она не бросит курить, то не сможет иметь детей. Это стало для актрисы шоком, и она выбросила свою последнюю пачку сигарет. Стоит добавить, что сегодня Робертс – счастливая мама троих детей, которая занимается йогой и больше не тянется к сигаретам.

2. Брэд Питт

Брэд Питт

Впервые Брэд Питт задумался о том, чтобы бросить курить во время съемок блокбастера "Троя," где он сыграл Ахиллеса и должен был демонстрировать на съемочной площадке хорошую физическую подготовку. Курение этому препятствовало и актер бросил курить, однако после съемок снова закурил. Окончательно актер бросил вредную привычку после знакомства с Анджелиной Джоли. Актриса сказала любимому, что он будет плохим примером для будущих детей, и Питт навсегда бросил курить.

3. Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Актриса курила на протяжении более 10 лет и во всех интервью говорила, что не считает эту привычку вредной. Однако в возрасте 46 лет актриса пережила кровоизлияние в мозг, причиной которого медики назвали злоупотребление никотином и алкоголем. После этого Шэрон Стоун переосмыслила свой образ жизни, прошла курс лечения и навсегда отказалась от сигарет.

4. Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне курил с 12 лет. Но однажды во время съемок франшизы о боксере Рокки, актер почувствовал, что начал задыхаться, и это стало веским основанием для того, чтобы завязать с сигаретами. Сталлоне не курил с середины 70-х.

5. Барак Обама



Барак Обама

Экс-президент США начал курить еще в подростковом возрасте. Он долго боролся с вредной привычкой когда решил баллотироваться на пост президента, его жена Мишель попросила его отказаться от курения, чтобы подать хороший пример для общества.

6. Камерон Диас

Камерон Диаз

До 2003 года Камерон Диас курила до 20 сигарет в день. Лишиться этой пагубной привычки актрисе помогли родители, которые были расстроены тем, что их дочь так много курит и подает плохой пример другим.

7. Кортни Кокс

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и ее тогдашний муж Дэвид Аркетт в конце 90-х посещали сеансы гипноза, которые помогли паре побороть никотиновую зависимость. Несмотря на то, что Кокс понимала, как это вредно для ее здоровья, она очень любила сигареты, но решила побороть свою зависимость.

8. Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон могла выкурить по три-четыре пачки сигарет в день. Избавилась от вредной привычки актриса благодаря гипнозу. Сейчас она не любит вспоминать тот период, когда не могла прожить без сигарет.

9. Жизель Бундхен

Жизель Бундхен

Известная модель Жизель Бундхен курила с юношеских лет. Когда она попала в модельный бизнес, курение помогало ей удерживать вес и снимать стресс. Но когда модель перестала чувствовать запахи, она забила тревогу и перестала курить. Из-за отказа от курения Бундхен набрала девять лишних килограммов, что было критично для модели. Но после нескольких месяцев интенсивных тренировок вес модели вернулся в норму, она стала снова чувствовать запахи и вкусы.

10. Дженнифер Энистон

Джениффер Энистон

Дженнифер Энистон была заядлым курильщиком в течение многих лет. Но в 2007 году, когда актриса пережила сильную интоксикацию организма, она решила избавиться от зависимости от кофеина и сигарет. В этом ей помогли многочисленные тренировки и йога.