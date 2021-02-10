Ситуація в об'єднаній енергосистемі України в ніч на 10 лютого стала критичною з вини компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка зупинила роботу енергоблоку №3 Запорізької ТЕС та №4 Курахівської ТЕС.

Відповідні дані вранці в середу, 10 лютого, опублікувала компанія НЕК "Укренерго".

В якості причини зупинки вказано аварійний ремонт. В цей час, у самий розпал опалювального сезону, в аварійному ремонті перебувають 12 енергоблоків ТЕС. З них 11 належать ДТЕК.

Раніше голова правління "Укренерго" Роман Кудрицький повідомив, що в нинішньому опалювальному сезоні побитий рекорд за кількістю енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт.

"Це означає, що вони були доступні, вони були в резерві, були звіти, що вони в справному стані. І тут раптово, коли диспетчер дає команду на включення енергоблоку, щоб збалансувати енергосистему – виявляється, що ці блоки несправні. І таких у нас в пік було 20 енергоблоків", – підкреслив глава "Укренерго".