Настоящим рекордсменом стал канал "1+1". За 30 секунд рекламы в промежутке между 21:00 и 22:00 там придется заплатить 173 тысячи гривен.

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Итак, секунда рекламы стоит 5 773 гривны. В целом цена политической рекламы на украинских телеканалах зависит от временного промежутка и дня недели.

Больше всего заплатить придется за рекламу в прайм-тайме: с 19:00 до 22:00. Самая дешевая реклама – ночью.

Самая дорогая реклама на таких каналах:

"1+1";

"Украина";

"ИНТЕР/ИНТЕР+".

Кто будет баллотироваться в мэры

По состоянию на 2 октября Городская избирательная комиссия сообщила, что регистрация кандидатов уже завершилась. В целом зарегистрировали 13 кандидатов.

За пост мэра будут бороться: