Настоящим рекордсменом стал канал "1+1". За 30 секунд рекламы в промежутке между 21:00 и 22:00 там придется заплатить 173 тысячи гривен.

Заметьте В Харькове стартует предвыборная кампания: кто может заменить Кернеса

Итак, секунда рекламы стоит 5 773 гривны. В целом цена политической рекламы на украинских телеканалах зависит от временного промежутка и дня недели.

Больше всего заплатить придется за рекламу в прайм-тайме: с 19:00 до 22:00. Самая дешевая реклама – ночью.

Самая дорогая реклама на таких каналах:

  • "1+1";
  • "Украина";
  • "ИНТЕР/ИНТЕР+".

Кто будет баллотироваться в мэры

По состоянию на 2 октября Городская избирательная комиссия сообщила, что регистрация кандидатов уже завершилась. В целом зарегистрировали 13 кандидатов.

За пост мэра будут бороться:

  • Константин Немичев, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса";
  • Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и экс-нрадеп;
  • Валерий Говоров с "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария"
  • Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета;
  • Александр Кондрусик, самовыдвиженец, психолог по специальности;
  • Игорь Терехов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков";
  • Александр Скорик с "Европейской солидарности";
  • "слуга народа" Алина Мустафаева;
  • Сергей Ряполов, потерпевший по делу Кернеса;
  • глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика;
  • пенсионер Виктор Величков;
  • самовыдвиженец Денис Ярославский.