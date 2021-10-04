Настоящим рекордсменом стал канал "1+1". За 30 секунд рекламы в промежутке между 21:00 и 22:00 там придется заплатить 173 тысячи гривен.
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Итак, секунда рекламы стоит 5 773 гривны. В целом цена политической рекламы на украинских телеканалах зависит от временного промежутка и дня недели.
Больше всего заплатить придется за рекламу в прайм-тайме: с 19:00 до 22:00. Самая дешевая реклама – ночью.
Самая дорогая реклама на таких каналах:
- "1+1";
- "Украина";
- "ИНТЕР/ИНТЕР+".
Кто будет баллотироваться в мэры
По состоянию на 2 октября Городская избирательная комиссия сообщила, что регистрация кандидатов уже завершилась. В целом зарегистрировали 13 кандидатов.
За пост мэра будут бороться:
- Константин Немичев, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса";
- Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и экс-нрадеп;
- Валерий Говоров с "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария"
- Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета;
- Александр Кондрусик, самовыдвиженец, психолог по специальности;
- Игорь Терехов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков";
- Александр Скорик с "Европейской солидарности";
- "слуга народа" Алина Мустафаева;
- Сергей Ряполов, потерпевший по делу Кернеса;
- глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика;
- пенсионер Виктор Величков;
- самовыдвиженец Денис Ярославский.