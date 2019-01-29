11 детей подцепили острую кишечную инфекцию после посещения кафе в Бердянске
В Бердянске Запорожской области после посещения кафе в местном развлекательном центре 11 детей подцепили острую кишечную инфекцию, их госпитализировали в больницу.
Местные власти временно прекратили работу заведения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Бердянский горсовет.
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Происшествие случилось в местном спортивно-развлекательном центре "Джамп-сити". 10 из 11 детей госпитализировали в больницу. У семи детей медики обнаружили ротавирусную инфекцию.
Заведующий подразделения Бердянского горрайонного отдела государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Александра Кикарош отметил, что кафе, посетили дети, работало с многочисленными нарушениями.
Известно, что заведение в развлекательном центре заявило о прекращении работы кухни. Однако внеплановая проверка показала, что посетителям кафе предлагают услуги местной кухни.
Профильная комиссия решила временно приостановить работу центра до получения разрешения от Госпродпотребслужбы и проверить соблюдение норм санитарного законодательства в других развлекательных центрах.
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