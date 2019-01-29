16:53
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      11 детей подцепили острую кишечную инфекцию после посещения кафе в Бердянске

      19 Читати новину українською
      11 детей подцепили острую кишечную инфекцию в Бердянске
      11 детей подцепили острую кишечную инфекцию в Бердянске / theworldnews.net

      В Бердянске Запорожской области после посещения кафе в местном развлекательном центре 11 детей подцепили острую кишечную инфекцию, их госпитализировали в больницу.

      Местные власти временно прекратили работу заведения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Бердянский горсовет.

      Читайте также: В садике на Хмельнитчине массово отравились дети

      Происшествие случилось в местном спортивно-развлекательном центре "Джамп-сити". 10 из 11 детей госпитализировали в больницу. У семи детей медики обнаружили ротавирусную инфекцию.

       
      Ротавирусная инфекция – что это?
      Это острое инфекционное кишечное заболевание. Первые симптомы – боль в животе, рвота, повышение температуры, диарея. Также может возникать насморк, покраснение в горле, боль при глотании. Чаще всего инфекция возникает в холодное время.

      Заведующий подразделения Бердянского горрайонного отдела государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Александра Кикарош отметил, что кафе, посетили дети, работало с многочисленными нарушениями.

      Известно, что заведение в развлекательном центре заявило о прекращении работы кухни. Однако внеплановая проверка показала, что посетителям кафе предлагают услуги местной кухни.

      Профильная комиссия решила временно приостановить работу центра до получения разрешения от Госпродпотребслужбы и проверить соблюдение норм санитарного законодательства в других развлекательных центрах.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Дети и несовершеннолетние Медицина Инфекция Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3095
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      сегодня , 16:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      Станіслав Безушко
      Порошенко вдруге йде в президенти: рятувати Україну чи цементувати гнилу систему?
      сегодня , 16:28 Порошенко вдруге йде в президенти: рятувати Україну чи цементувати гнилу систему?
      Артем Овдієнко 1105
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня , 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      53
      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      сегодня , 15:03 ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      Олексій Чибісов 1941
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук