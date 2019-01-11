11-месячный младенец умер от менингита в Хмельницкой области

Накануне 11 января в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Чемеровецкой Центральной районной больницы Хмельницкой области умер 11-месячный ребенок от менингококковой инфекции.

Об этом пишет УНН.

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Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение в очень тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз – менингококковая инфекция, инфекционно-токсический шок 2-3 степени.Ребенок умер в медучреждении.

Известно, что 11-месячный младенец заболел еще 9 января в 18:00. Родители вызвали врача на дом, который назначил жаропонижающий препарат.

Менингит – что это? Это воспаление мягкой мозговой оболочки, покрывающей головной и спинной мозг человека. Если вовремя выявить недуг, то его лечение пройдет относительно быстро и без последствий. Однако, если же лечение запустить, то это может иметь даже летальный исход

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