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11 младенцев умерли во время эксперимента с виагрой в Нидерландах

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Исследования проводились в 10 больницах Нидерландов
Исследования проводились в 10 больницах Нидерландов / rawpixel

В ходе эксперимента женщины употребляли силденафил - препарат, который более известен на рынке, как "Виагра". В исследованиях приняли участие 93 женщины, у которых диагностировали сниженное функционирование плаценты.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Отмечается, что в эксперименте принимали участие женщины из 10 различных клиник в Нидерландах. Ожидалось, что употребление виагры положительно повлияет на развитие плода и ускорит его рост, поскольку вещество расширяет кровеносные сосуды.

Предыдущие эксперименты, которые проводились на крысах, позволили ученым предположить, что употребление препарата будет способствовать улучшению кровообращения в плаценте, что положительно повлияет на рост ребенка.

Однако эксперимент был прекращен на прошлой неделе в связи с тем, что независимый комитет обнаружил проблемы в здоровье после рождения 17 детей. Впоследствии 11 из них умерли.

Выявленные последствия вызвали у ученых опасения, что употребление препарата вызывает повышение кровяного давления в легких, что одновременно приводит к кислородному голоданию.

Отмечается, что во время эксперимента еще 90 женщин принимали плацебо и у троих из них родились дети с похожим диагнозом, однако ни один из младенцев не умер.

Пока еще 10-15 женщин ожидают результатов анализов, чтобы узнать или с их детьми все в порядке.

Что такое Виагра?
Это припарат, который используется для лечения эректильной дисфункции у мужчин, а также назначают больным, у которых диагностировали повышение артериального давления. Действующее вещество силденафил синтезирован в 1992 году группой фармацевтов компании "Пфайзер".

 

Теги: Жертвы Здоровье Дети Медицина Нидерланды Беременность и роды Лекарства наука
Источник: 24 Канал
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