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      11 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 11 ноября
      Что нельзя и можно делать 11 ноября / unsplash.com

      11 ноября 2018 года чтят память двух святых – преподобного Авраамия Ростовского и Анастасии Римляныни. Святой Авраамий имел большое влияние на детей: он учил их грамоте, наставлял в законе Божием и крестил. Его жизнь была повседневным подвигом молитвы и труда в пользу других: он рубил дрова для пекарни, стирал одежду монахов и носил воду для кухни.

      Анастасия была очень красивой, и многие знатные римляни просили ее руки, но она всем отказывала, предпочитая остаться невестой Христовой.

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      Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, но девушка отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым пыткам: вырвали из пальцев ногти, отрубили руки и ноги, после этого выбили все зубы. Святая, истекая кровью, стала просить воды. Ее напоили, а потом пытки продлили. Святой Анастасии отрезали язык, которым она прославляла Бога. После чего палачи обезглавили ее.

      Именины 11 ноября отмечают: Авраам.

      Народные приметы на 11 ноября

      – Облака плывут низко – к холоду.

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      – Вороны каркают стаей – к морозу.

      Что можно делать 11 ноября

      1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружеская и прочная.

      2. Если у вас есть ожерелье – смело надевайте и привлечете и жизни счастье.

      Что нельзя делать 11 ноября

      1. Постарайтесь ограничить свое общение незнакомыми людьми, ведь это может привести к ссоре с настоящими друзьями.

      2. Не оставляйте в это день ребенка одного дома, потому что есть вероятность получить большие неприятности.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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