11 причин не переживать, если вы до сих пор без пары

Если вам уже 30 лет, и вы еще не нашли свою вторую половинку, то это не повод расстраиваться, ведь холостяцкая жизнь в зрелом возрасте имеет много преимуществ.

11 преимуществ холостяцкой жизни

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1. Вы не снизили собственные стандарты к партнеру ради ожиданий окружения

Наверное, вам часто приходилось слышать: "Она, наверное, принца ждет" или "Нашел бы себе уже кого-то, сколько можно перебирать". Но пока вы не снижаете планку (в разумных пределах) для потенциального партнера, у вас остается шанс встретить того, кто подходит именно вам, и быть с ним, потому что вы счастливы, а не потому, что пришло время, этого требуют ваши близкие.

2. Никто не ограничивает вашу финансовую свободу

Вы можете распоряжаться деньгами так, как считаете нужным. И никто не будет вас упрекать, что вы тщательно откладываете каждую копейку, или тратите всю зарплату на что-то важное только для вас.

3. Вы много узнали и поняли, какой человек вам нужен

Сразу ли при рождении вы поняли, какими качествами должна обладать ваша партнерша. Обычно, приходится анализировать, с какими людьми вам комфортно, что в их поведении вас раздражает, а что нравится. А любое исследование доказывает, что чем шире выборка, тем точнее результат. С возрастом круг ваших знакомств увеличивается, а вместе с ним и увеличивается шанс найти человека, с которым вы будете жить долго и счастливо.

4. У вас есть время стать лучшей версией себя

Отношения могут стимулировать ваше развитие, а могут замедлить его. И просчитать это заранее практически невозможно. У вас было время, мотивация и ресурсы, чтобы стать таким, каким вы хотели. А если этого не вышло, по крайней мере вы не будете винить в этом партнера.

5. Вы можете проводить сексуальные эксперименты

Не всегда есть возможность реализовывать ваши безумные сексуальные фантазии с постоянным партнером. Много ваших идей в голове других людей могут вызвать вину, стыд, отвращение. Поэтому некоторые вещи лучше попробовать вне серьезных отношений.

6. Никто не стоит между вами и вашими увлечениями

Вы можете распоряжаться одинокими вечерами как вам заблагорассудится и не выслушивать критику: играть в компьютерные игры, ходить на танцы, читать книги и тому подобное. У вас было время попробовать различные хобби и определиться, какие занятия приносят вам радость.

7. Вы можете путешествовать

Без пары вам легче путешествовать, так как вам не нужно согласовывать отпуска, идти на компромиссы, учитывать чужие ожидания. Наедине вы с большим энтузиазмом заводите в путешествиях новые знакомства. Также вам значительно легче формировать бюджет поездки: вам нужно учитывать расходы только на одного человека.

8. Вы сами выбираете, с кем общаться

Вам не нужно находить общий язык с чужими друзьями и родственниками. А на выходных вы можете посетить своих родителей, и не устанавливать никакой очередности и не спорить, в чей дом ехать.

9. Вам проще будет разорвать отношения, которые вас не устраивают

Вы успешный, у вас сформировано мировоззрение, и вы готовы строить отношения также со сформированной личностью, а если ваши будущие отношения не будут счастливыми, вы сможете разойтись с минимальными потерями. Многие из тех, кто рано начал серьезные отношения, переехав из родного дома в совместный с партнером дом, часто не решаются на такой шаг, даже, если отношения им не нравятся, потому что они не научились быть одинокими и очень этого боятся.

10. У вас было время обдумать, подходит ли вам родительский сценарий

Вы могли начать отношения еще в юном возрасте, однако у вас было время взрослым взглядом посмотреть на семью, в которой вы выросли, и обдумать, хотите ли вы жить так же. Теперь вы готовы строить отношения так, как нужно вам, а не так, как принято у родителей.

11. Ваши знакомые ограничиваются одним неудобным вопросом

Практически каждый человек проходит через цикл бестактных вопросов. Все начинается с "Когда женишься/выходишь замуж?", "Когда родишь ребенка?", "Когда родишь второго ребенка?". Пока вы одиноки, вам задают лишь один вопрос, который вы, скорее всего, уже научились пропускать мимо ушей, или придумали несколько остроумных ответов.