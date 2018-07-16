11 секретов стиля француженок
Гардероб настоящих француженок – это минимализм и комфорт. Одежда французских модниц не имеет излишеств, но при этом выглядит стильно.
Каких секретов придерживаются француженки, чтобы выглядеть женственно и непринужденно – читайте дальше.
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Классический тренч
Тренч – это must have в гардеробе каждой женщины. Этот плащ сочетается со всем и не выходит из моды.
Белые кеды
Француженки выбирают комфорт во всем и обувь не исключение. Белые кеды универсальный выбор для любого образа.
Незаметный каблук
Хоть белые кеды универсальны, однако они могут не подойти к определенным дресс-кодам. Элегантная альтернатива спортивной обуви – туфли на небольшом каблуке.
Высказывание на футболке
Девиз или красноречивая надпись на футболке – еще один пример, как выглядеть стильно и ненавязчиво.
Базовая футболка
Француженки любят простоту и лаконичность, и не боятся выглядеть несовершенными.
Мам-джинсы
Женщины Франции любят модель джинсов с завышенной талией. Главное преимущество таких джинсов, что они собирают любой образ и делают его завершенным.
Кружевное белье
Французские девушки всегда носят красивое белье. Хоть ее и незаметно, но она позволяет чувствовать себя изящно и сексуально в течение всего дня.
Маскулинность
Удлиненный жакет или свободная белая рубашка – еще один типичный элемент гардероба француженок.
Минималистичные платья
Легкое платье на запах можно встретить в гардеробе каждой жительницы Франции.
Сумка-шопер
В повседневной жизни француженки предпочитают сумки-шоперы или так называемые сумки-хобо, куда может поместиться буквально все.
Естественная прическа и макияж
Французские женщины отдают предпочтение несложным прическам и естественному макияжу: тушь, румянец и блеск для губ.