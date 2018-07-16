11 секретов стиля француженок

Гардероб настоящих француженок – это минимализм и комфорт. Одежда французских модниц не имеет излишеств, но при этом выглядит стильно.

Каких секретов придерживаются француженки, чтобы выглядеть женственно и непринужденно – читайте дальше.

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Классический тренч

Тренч – это must have в гардеробе каждой женщины. Этот плащ сочетается со всем и не выходит из моды.

Допис, поширений My name is Anna (@paris.with.me) 13 Тра 2018 р. о 4:37 PDT

Белые кеды

Француженки выбирают комфорт во всем и обувь не исключение. Белые кеды универсальный выбор для любого образа.

Допис, поширений Caroline de Maigret (@carolinedemaigret) 9 Кві 2018 р. о 8:10 PDT

Незаметный каблук

Хоть белые кеды универсальны, однако они могут не подойти к определенным дресс-кодам. Элегантная альтернатива спортивной обуви – туфли на небольшом каблуке.

Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere) 30 Тра 2018 р. о 10:06 PDT

Высказывание на футболке

Девиз или красноречивая надпись на футболке – еще один пример, как выглядеть стильно и ненавязчиво.

Допис, поширений Make My Lemonade (@makemylemonade) 11 Гру 2017 р. о 11:27 PST

Базовая футболка

Француженки любят простоту и лаконичность, и не боятся выглядеть несовершенными.

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas) 10 Лют 2018 р. о 5:23 PST

Мам-джинсы

Женщины Франции любят модель джинсов с завышенной талией. Главное преимущество таких джинсов, что они собирают любой образ и делают его завершенным.

Допис, поширений Clémence (@clemence_allaire) 26 Бер 2018 р. о 11:32 PDT

Кружевное белье

Французские девушки всегда носят красивое белье. Хоть ее и незаметно, но она позволяет чувствовать себя изящно и сексуально в течение всего дня.

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas) 1 Лип 2018 р. о 6:09 PDT

Маскулинность

Удлиненный жакет или свободная белая рубашка – еще один типичный элемент гардероба француженок.

Допис, поширений Lena Simonne (@lena.simonne) 25 Лис 2017 р. о 7:27 PST

Минималистичные платья

Легкое платье на запах можно встретить в гардеробе каждой жительницы Франции.

Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere) 26 Чер 2018 р. о 11:51 PDT

Сумка-шопер

В повседневной жизни француженки предпочитают сумки-шоперы или так называемые сумки-хобо, куда может поместиться буквально все.

Допис, поширений AnneLaure Mais (@adenorah) 2 Чер 2018 р. о 1:17 PDT

Естественная прическа и макияж

Французские женщины отдают предпочтение несложным прическам и естественному макияжу: тушь, румянец и блеск для губ.