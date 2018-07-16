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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

11 секретов стиля француженок

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Как одеваются француженки
Как одеваются француженки / Фото из Іnstagram paris.with.me

Гардероб настоящих француженок – это минимализм и комфорт. Одежда французских модниц не имеет излишеств, но при этом выглядит стильно.

Каких секретов придерживаются француженки, чтобы выглядеть женственно и непринужденно – читайте дальше.

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Классический тренч

Тренч – это must have в гардеробе каждой женщины. Этот плащ сочетается со всем и не выходит из моды.

Белые кеды

Француженки выбирают комфорт во всем и обувь не исключение. Белые кеды универсальный выбор для любого образа.

Незаметный каблук

Хоть белые кеды универсальны, однако они могут не подойти к определенным дресс-кодам. Элегантная альтернатива спортивной обуви – туфли на небольшом каблуке.

Высказывание на футболке

Девиз или красноречивая надпись на футболке – еще один пример, как выглядеть стильно и ненавязчиво.

Базовая футболка

Француженки любят простоту и лаконичность, и не боятся выглядеть несовершенными.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Мам-джинсы

Женщины Франции любят модель джинсов с завышенной талией. Главное преимущество таких джинсов, что они собирают любой образ и делают его завершенным.

Кружевное белье

Французские девушки всегда носят красивое белье. Хоть ее и незаметно, но она позволяет чувствовать себя изящно и сексуально в течение всего дня.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Маскулинность

Удлиненный жакет или свободная белая рубашка – еще один типичный элемент гардероба француженок.

Минималистичные платья

Легкое платье на запах можно встретить в гардеробе каждой жительницы Франции.

Сумка-шопер

В повседневной жизни француженки предпочитают сумки-шоперы или так называемые сумки-хобо, куда может поместиться буквально все.

Естественная прическа и макияж

Французские женщины отдают предпочтение несложным прическам и естественному макияжу: тушь, румянец и блеск для губ.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: Аdme
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