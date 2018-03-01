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11 советов, как прожить неделю до зарплаты почти без денег

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11 советов, как прожить неделю до зарплаты почти без денег
11 советов, как прожить неделю до зарплаты почти без денег / 24 Канал

Часто случается так, что до зарплаты остается несколько дней, а ваш кошелек пуст. Есть способы, которые помогут вам дождаться зарплаты, когда в кармане осталась лишь мелочь.

Эти советы подходят тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию: задержали зарплату, случилась неожиданная ситуация, которая требует непредвиденных расходов. Если вам придется жить неделю без денег, то стоит подумать, как это сделать. Составьте бюджет, чтобы запланировать все ваши расходы и не потратить всю зарплату сразу после ее получения. Или подумайте, как можно увеличить доход.

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Как прожить неделю до зарплаты почти без денег

11 советов, как прожить неделю до зарплаты почти без денег

1. Определите бюджет

Денег почти не осталось, но их может оказаться больше, чем вам кажется. Проверьте все возможные места, где вы могли выложить деньги, не замечая этого. Сумма, которая ранее казалась вам мелочью, сможет помочь вам купить продукты, на которых вы сможете прожить до зарплаты.

2. Оптимизируйте расходы на транспорт

Сократить расходы на транспорт конечно нелегко, ведь нужно как-то добираться на работу. Но все же есть несколько способов оптимизировать эти расходы.

Если место работы находится на расстоянии не более 5 км от дома и на улице не 30 градусов ниже нуля, то можно совсем отказаться от транспорта. Это расстояние вы сможете пройти в течение часа, и такая прогулка на свежем воздухе не только сэкономит ваши деньги, но и будет полезной для здоровья.

Если вы используете автомобиль, то подумайте, не стоит ли перейти на общественный транспорт. Если рядом с вами живет кто-то из ваших коллег, то попросите, чтобы вас подвезли.

3. Проверьте свои пищевые запасы

Редко когда понятие "пустой холодильник" имеет прямое значение. Обычно, там может лежать 3-4 яйца, кусок сыра, пол лимона, консервы, или еще что. Также, вполне вероятно вы можете найти у себя на кухне пачку гречки, риса, макарон, или картофель. Если правильно использовать все остатки, то можно составить себе полноценное меню на всю неделю с минимальными затратами.

4. Выбирайте дешевые продукты

Если вы привыкли покупать дорогие продукты, то стоит отказаться от брендов, к которым вы привыкли и купить не менее качественные, но менее разрекламированные. Также обращайте внимание на скидки.

5. Откажитесь от платного питания

Берите на работу обед из дома. Потратить деньги на его приготовление дешевле, чем заказывать бизнес-ланч.

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6. Выбирайте бесплатные развлечения

В течение недели может быть нелеко обойтись без кино, театра, ночного клуба или боулинга. Если хоть каких-то развлечений вам захотелось, то подумайте об их бесплатных разновидностях. Например, в соцсетях можно узнать, какие в вашем городе происходят бесплатные показы фильмов, театральные представления, концерты или художественные выставки. Также, захватите с собой чай или кофе в термосе, чтобы не тратить на них средства в кафе.

7. Найдите свои бонусы, или купоны на скидки

В вашем кошельке или на полке могут быть купоны на скидку, с помощью которых можно получить скидку в супермаркете. Если ваша банковская карта подключена к бонусной программе, но вы ею мало пользуетесь, то именно сейчас пришло время разобраться, как это работает и где можно рассчитаться баллами, которые вы накопили.

8. Продайте то, чем не пользуетесь

Скорее всего, у вас есть что-то, что постоянно вам мешает или чем вы не пользуетесь. Это может быть старый мобильный телефон, платье, кресло и тому подобное. Попробуйте продать их через сайты с объявлениями или через соцсети. Чтобы получить деньги быстро, цену следует установить ниже рыночной.

9. Найдите подработку

Подумайте, какие ваши таланты вы можете обменять на деньги. Можно зарегистрироваться на бирже фрилансеров и написать текст или фрагмент кода, нарисовать логотип. Людям нетворческим, но с руками следует искать заказы на починку шкафа или пошив штор. В вашем случае подходят варианты, которые не занимают много времени. Стоит при этом учитывать, что оплата будет не очень высокой, если раньше вы не получили репутацию в этой сфере.

10. Займите деньги

Если есть человек, который готов на короткое время одолжить деньги, то воспользуйтесь этой возможностью. Но берите минимальную сумму, учитывая главные потребности. А вот брать кредит у микрофинансовых организаций не стоит: кредит под огромные проценты, хотя и небольшой, только ухудшит ваше финансовое положение.

11. Оформите кредитную карточку

Если денег вообще не осталось, можно оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, тем более, что это не займет много времени. Здесь стоит отметить, что снимать с кредитки стоит только небольшую сумму и на потребности, которые вам жизненно необходимы. После зарплаты стоит сразу погасить долг. Постоянно снимая деньги с кредитки, вы рискуете нарастить долг, с которым не сможете справиться.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Деньги Советы
Источник: Lifehacker
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