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      11 военных США пострадали из-за обстрела Ирана: Пентагон скрывал эти данные

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      Атака Ирана на военную базу американцев / farsnews.com

      Иран 8 января нанес ракетный удар по военной базе с американцами в Ираке, из-за чего 11 бойцов США получили контузии. В Пентагоне эту информацию сначала скрыли. Только 16 января США подтвердили, что их военные получили ранения и находятся на лечении.

      О ранении американских военных заявил спикер командования США Билл Урбан, передает CNN.

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      Ни один американский военный не погиб во время нападения Ирана на воздушную базу "Айн-Асад" 8 января. Несколько военных лечили симптомы сотрясения мозга от взрыва и до сих пор находятся под наблюдением,
      – рассказал он.

      8 пострадавших американцев доставили на лечение и реабилитацию в Германии, еще 3 – в Кувейт. Если военных после обследования признают годным к службе, они вернутся в Ирак.

      Отметим, США сразу после удара заявили, что ни один из их военных не погиб. Сами военные на базах также уверяли, что среди личного состава нет погибших или серьезно раненых бойцов.

      Что известно об обстреле американских военных в Ираке?
      Ночью 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      В ответ 8 января Иран совершил атаку на две военные базы США в Ираке-Айн аль-Асад и Ирбили. В результате погибли 80 человек. Командование США сообщало, что американцев среди них не было.

      Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости США Ирак Иран Конфликт между США и Ираном Пентагон Постраждалі
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