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11 заболеваний, при которых необходимо принимать коэнзим Q10

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Коэнзим полезен при 11 заболеваниях
Коэнзим полезен при 11 заболеваниях / fitmin.com

Кофермент Q10 коэнзим Q10 является сильным антиоксидантом, он есть в каждой клетке нашего тела. Коэнзим Q10 является активатором всех биологических и химических процессов на клеточном уровне, что обеспечивает обновление тканей.

Также коэнзим Q10 увеличивает скорость обменных процессов в клетках, пишет "Живи Активно".

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Метаболическое средство помогает насыщать клетки кислородом и регулировать обмен веществ, положительно влиять на кровеносную-сосудистую систему.

Коэнзим Q10 необихдно вживтаы при следующих заболеваниях:

  1. Синдром хронической усталости.
  2. Рассеянный склероз.
  3. Болезнь Альцгеймера.
  4. Атеросклероз.
  5. Гипогликемия.
  6. Гипертония.
  7. Сахарный диабет.
  8. Гипотиреоз.
  9. Заболевания сердечно-сосудистой системы.
  10. Пародонтоз.
  11. Ожирение.

Коэнзим Q10 содержится в мясе – баранина, курятина, говядина и крольчатина (печень и сердце). А также в сардине и скумбрии, яйцах и шпинате, в неочищенном рисе, соевых бобах, свежих овощах и фруктах.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Диабет
Источник: 24 Канал
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