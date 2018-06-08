11 заболеваний, при которых необходимо принимать коэнзим Q10
Кофермент Q10 коэнзим Q10 является сильным антиоксидантом, он есть в каждой клетке нашего тела. Коэнзим Q10 является активатором всех биологических и химических процессов на клеточном уровне, что обеспечивает обновление тканей.
Также коэнзим Q10 увеличивает скорость обменных процессов в клетках, пишет "Живи Активно".
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Метаболическое средство помогает насыщать клетки кислородом и регулировать обмен веществ, положительно влиять на кровеносную-сосудистую систему.
Коэнзим Q10 необихдно вживтаы при следующих заболеваниях:
- Синдром хронической усталости.
- Рассеянный склероз.
- Болезнь Альцгеймера.
- Атеросклероз.
- Гипогликемия.
- Гипертония.
- Сахарный диабет.
- Гипотиреоз.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Пародонтоз.
- Ожирение.
Коэнзим Q10 содержится в мясе – баранина, курятина, говядина и крольчатина (печень и сердце). А также в сардине и скумбрии, яйцах и шпинате, в неочищенном рисе, соевых бобах, свежих овощах и фруктах.
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