11 заболеваний, при которых необходимо принимать коэнзим Q10

Кофермент Q10 коэнзим Q10 является сильным антиоксидантом, он есть в каждой клетке нашего тела. Коэнзим Q10 является активатором всех биологических и химических процессов на клеточном уровне, что обеспечивает обновление тканей.

Также коэнзим Q10 увеличивает скорость обменных процессов в клетках, пишет "Живи Активно".

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Метаболическое средство помогает насыщать клетки кислородом и регулировать обмен веществ, положительно влиять на кровеносную-сосудистую систему.

Коэнзим Q10 необихдно вживтаы при следующих заболеваниях:

Синдром хронической усталости. Рассеянный склероз. Болезнь Альцгеймера. Атеросклероз. Гипогликемия. Гипертония. Сахарный диабет. Гипотиреоз. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Пародонтоз. Ожирение.

Коэнзим Q10 содержится в мясе – баранина, курятина, говядина и крольчатина (печень и сердце). А также в сардине и скумбрии, яйцах и шпинате, в неочищенном рисе, соевых бобах, свежих овощах и фруктах.

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