12-летний поджег храм в Одесской области не из мести: хотел совершить еще одно преступление
Источник:"Сегодня"
Недавно в Одесской области школьник поджег храм Московского патриархата. Впоследствии он признался правоохранителям, что сделал это, чтобы отомстить сыну священника. На самом деле оказалось, что 12-летний мальчик соврал.
Инцидент произошел в селе Иванчанка. А зовут несовершеннолетнего поджигателя – Виталик.
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Пошел посмотреть, есть ли там деньги
Пробрался Виталик в храм довольно легко – подняв одну из решеток. Их приход недавно установил после того, как церковь подтопило. Установили решетки на боковых входах.
Пошел посмотреть, есть ли деньги. Там не было ничего. И как зажег – не помню, не знаю... Поджег и пошел быстро,
– признается школьник.
Парень также рассказал, что воровал ранее из храма телефоны, еду и деньги. Последние тратил на различные вкусности, в частности чипсы и сухарики.
Сын священника вообще не обижал Виталика
Это подтверждает, как бабушка школьника, так и местные подростки. По их словам, они не враждовали и никто из него не издевался, ребята вместе играли
"Он – хороший мальчик, мы дружим, играем", – отмечают дети.Заметьте! Кроме Виталика, в семье есть еще две дочери. Самой младшей – 8 месяцев, и ребенок уже имеет порок сердца. Извинялась перед односельчанами за внука его бабушка. Поэтому вполне вероятно, что она и воспитывает мальчика. О родителях пока не известно.
Бабушка с Виталиком стала на колени возле церкви, чтобы просить о прощении / Скриншот видео
Школьник поджег храм в Одесской области: главное
- Инцидент произошел 21 сентября.
- Жители села потушили пожар самостоятельно еще до приезда спасателей.
- Правда, огонь все же уничтожил иконы, окна, ящик для пожертвований, некоторые мебель и столы.
- Правоохранители установили, что это был поджог. Также нашли и поджигателя.
- Парень ранее убеждал, что поджег церковь, чтобы отомстить своему однокласснику. Тот является сыном священника и якобы систематически над ним издевался.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества поджогом. Она предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы.
- Однако подозреваемый – несовершеннолетний, поэтому на родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их могут оштрафовать на 10 тысяч гривен.