Девочку госпитализировали примерно 23 часа 9 октября. О ее состоянии лишь через 2 дня рассказал заведующий отделением интенсивной терапии детской больницы области Сергей Егоров.

Недавно Полицейские спасли 17-летнюю девушку, которая сорвалась с 25 этажа в Киеве: жуткое видео

Состояние ребенка

По словам врача, состояние потерпевшей уже полностью стабилизировали, поэтому жизни ничего не угрожает. Сейчас ребенок проходит плановое лечение. Врачи дают родным пациентки оптимистичные прогнозы.

Она уже при памяти, но самого момента падения не помнит, потому что была без сознания. Без согласия девушки и родственников мы не можем проводить тест-анализы. Клинических признаков алкогольного опьянения не было,

– рассказал Егоров.

Повреждения, которые диагностировали у девочки:

травма грудной клетки;

ушиб легких;

переломы ребер и костей таза.

Полиция начала расследование

Впоследствии этот инцидент прокомментировали в областном управлении полиции. Там отметили, что уже начали выяснять обстоятельства падения школьницы.

Сейчас уже опросили друзей ребенка, с которыми она гуляла в день трагедии. Они сообщили, во время прогулки 12-летняя от них отошла и пошла к этому недострою.

Когда друзья ее нашли, то уговорили спуститься на несколько этажей. Однако после этого девочка упала.

Похожее событие недавно

25 сентября сообщили, что в Умани Черкасской области школьница выпала с 8 этажа. Туда вызвали врачей, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Впоследствии стало известно, что погибшей было всего 11 лет. Следователи рассматривали несколько версий событий того дня и установили, что это было самоубийством.