В Киеве 15 пляжей не отвечают санитарным требованиям, из них – на 12 нашли кишечную палочку. Такие данные были получены после исследования проб воды.

Їх робили фахівці Держпродспоживслужби. Результати проб води вони оприлюднили на сайті служби.

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Відтак, досліджені проби води з відкритих водойм станом на початок липня не відповідають санітарним вимогам.

Зокрема, йдеться про такі показники:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий";

(ЛКП) на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий"; колі-індекс ( кількість бактерій групи кишкової палички ): пляж "Тельбін";

): пляж "Тельбін"; наявність дрібних водоростей та запах у – пляж "Галерний";

у – пляж "Галерний"; водневий показник : пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";

: пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний"; біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Невідповідності виявлені також у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва.

Фахівці знайшли такі порушення:

загальне мікробне число – пляж "Вербний";

наявність загальних колі-форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";

загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий",

марганець: пляж "Центральний".

Питні фонтанчики на пляжах "Галерний" та "Троєщина" відсутні.

Про результати досліджень вже поінформували Київську міську державну адміністрацію та Комунальне підприємство "Плесо". Їм надали пропозиції про проведення заходів щодо дотримання санітарного законодавства.