120 миллионов евро для малого и среднего бизнеса: ЕБРР откроет для Украины новую программу

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывают новую программу для украинского бизнеса на сумму 120 миллионов евро.

В ЕБРР отмечают, что именно малый и средний бизнес являются двигателями экономики и создали почти 80% рабочих мест в Украине.

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70 миллионов евро будут доступны через три украинские банка:

– Райффайзен Банк Аваль – 25 миллионов евро;

– ПроКредит Банк – 20 миллионов евро;

– ОТП Банк – 25 миллионов евро.

Отметим, что 17 сентября президент Зеленский провел встречу с руководством Европейского банка реконструкции и развития. Во время встречи глава государства подчеркнул, что украинская власть настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией.

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Среди реформ, которыми занимается Верховная Рада Украины Зеленский, в частности, выделил:

– законопроект о концессии;

– отмена списка объектов, которые не могут быть приватизированы;

– пакет дерегуляционные законопроектов;

– внедрение международных стандартов регулирования в небанковской сфере экономики.

Что такое ЕБРР?

Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь европейским и азиатским государствам для проведения рыночных реформ.



Акционерами Банка являются 64 государства, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, а финансирует он 29 стран. Украина является членом ЕБРР с 1992 года.