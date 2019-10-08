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      120 миллионов евро для малого и среднего бизнеса: ЕБРР откроет для Украины новую программу

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      120 миллионов евро для малого и среднего бизнеса: ЕБРР откроет для Украины новую программу

      Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывают новую программу для украинского бизнеса на сумму 120 миллионов евро.

      В ЕБРР отмечают, что именно малый и средний бизнес являются двигателями экономики и создали почти 80% рабочих мест в Украине.

       К теме: Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков: список

      70 миллионов евро будут доступны через три украинские банка:

      – Райффайзен Банк Аваль – 25 миллионов евро;

      – ПроКредит Банк – 20 миллионов евро;

      – ОТП Банк – 25 миллионов евро.

      Отметим, что 17 сентября президент Зеленский провел встречу с руководством Европейского банка реконструкции и развития. Во время встречи глава государства подчеркнул, что украинская власть настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией.

       К теме: Зеленский провел встречу с вице-президентом ЕБРР: обсудили инвестиции в Украину

      Среди реформ, которыми занимается Верховная Рада Украины Зеленский, в частности, выделил:

      – законопроект о концессии;
      – отмена списка объектов, которые не могут быть приватизированы;
      – пакет дерегуляционные законопроектов;
      – внедрение международных стандартов регулирования в небанковской сфере экономики.

      Что такое ЕБРР?
      Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь европейским и азиатским государствам для проведения рыночных реформ.

      Акционерами Банка являются 64 государства, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, а финансирует он 29 стран. Украина является членом ЕБРР с 1992 года.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Бизнес Евросоюз Финансы ЕБРР Банки
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