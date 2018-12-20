17:58
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      120 украинских городов бесплатно получили книги от Lucky Labs о математике, – Сергей Токарев

      12 Читати новину українською
      120 украинских городов бесплатно получили книги от Lucky Labs о математике, – Сергей Токарев

      Соучредитель международной IT-компании рассказывает, что в течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика, сообщает сайт проекта.

      О проекте проекта ЛакиБукс рассказал соучредитель международной IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, сообщает сайт проекта.

      "Мы занимаемся изданием и распространением украиноязычной научно-популярной литературы для подростков уже второй год подряд. Обычно презентация и передача книг сопровождается интересными лекциями и различными научными перформансами. Считаю, что таким образом мы сможем привлечь внимание детей к науке, личному развитию и росту человеческого потенциала Украины в мире", – отмечает Сергей Токарев.


      В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

      Главный акцент в распространении книг компания и ЛакиБукс делают на Восточных и Южных областях Украины, где современная украинская литература представлена ​​меньше других регионов. Книгу #Щотакематематика в подарок получили 120 детских библиотек в разных городах.

      "В пасмурный осенний день в нашей библиотеке будто много ярких божьих коровок засияло. Это мы распаковали коробку с новыми книгами. Они такого яркого оранжевого цвета, и так необычно оформлены! Сразу хочется взять в руки и полистать. Поэтому знакомимся с новыми книгами Кузька Кузякина "# Щотакематематика ?" и благодарим за возможность читать новые, современные издания", – пишет Татьяна Ткаченко из Павленковской сельской библиотеки-филиала.


      В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

      "Книга является попыткой автора поговорить о непостижимом мире математики на "нормальном" языке. Она адресована широкому кругу читателей, которые знают таблицу умножения и умеют правильно делить в столбик", – рассказывает Инна Ковалева из детской библиотеки Северодонецка.

      Экземпляры книги доступны читателям, как крупных областных, так и самых маленьких сельских библиотек. А уже в начале следующего года книга попадет в библиотеки и других регионов, потому что обеспечила себе место в списке государственных закупок. А также стала одной из 100 лучших книг года по итогам портала Барабука.

      Теги: Новости Украины Новости политики Книги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      сегодня , 17:30 Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      Тетяна Мартинюк 52
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      сегодня , 17:08 Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      Олексій Чибісов 1329
      Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      сегодня , 16:00 Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      Віталій Шабунін 505
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Светлана Тарабарова родила мальчика
       10 сентября , 10:27
      Люди все больше доверяют полиции, – Аваков поздравил Нацполицию с праздником
       4 июля , 09:44
      Готовим автомобиль к езде по ямам: как ездить по плохим дорогам
       11 августа , 10:30
      Динамо официально подписало форварда
       10 августа , 15:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук