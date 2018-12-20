120 украинских городов бесплатно получили книги от Lucky Labs о математике, – Сергей Токарев

Соучредитель международной IT-компании рассказывает, что в течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика, сообщает сайт проекта.

О проекте проекта ЛакиБукс рассказал соучредитель международной IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, сообщает сайт проекта.

"Мы занимаемся изданием и распространением украиноязычной научно-популярной литературы для подростков уже второй год подряд. Обычно презентация и передача книг сопровождается интересными лекциями и различными научными перформансами. Считаю, что таким образом мы сможем привлечь внимание детей к науке, личному развитию и росту человеческого потенциала Украины в мире", – отмечает Сергей Токарев.



В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

Главный акцент в распространении книг компания и ЛакиБукс делают на Восточных и Южных областях Украины, где современная украинская литература представлена ​​меньше других регионов. Книгу #Щотакематематика в подарок получили 120 детских библиотек в разных городах.

"В пасмурный осенний день в нашей библиотеке будто много ярких божьих коровок засияло. Это мы распаковали коробку с новыми книгами. Они такого яркого оранжевого цвета, и так необычно оформлены! Сразу хочется взять в руки и полистать. Поэтому знакомимся с новыми книгами Кузька Кузякина "# Щотакематематика ?" и благодарим за возможность читать новые, современные издания", – пишет Татьяна Ткаченко из Павленковской сельской библиотеки-филиала.



В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

"Книга является попыткой автора поговорить о непостижимом мире математики на "нормальном" языке. Она адресована широкому кругу читателей, которые знают таблицу умножения и умеют правильно делить в столбик", – рассказывает Инна Ковалева из детской библиотеки Северодонецка.

Экземпляры книги доступны читателям, как крупных областных, так и самых маленьких сельских библиотек. А уже в начале следующего года книга попадет в библиотеки и других регионов, потому что обеспечила себе место в списке государственных закупок. А также стала одной из 100 лучших книг года по итогам портала Барабука.