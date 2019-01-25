125 бюджетных миллионов и фирма без лицензии: как проводят ремонты в аэропорту Николаева

Многие надеялись, что трагедия на фоне махинаций в аэропорту "Николаев" остановит местные власти, и там наконец наведут порядок и все начнут делать по закону. Однако чуда не произошло.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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Она напомнила, что должность руководителя аэропорта занял депутат Николаевского облсовета Федор Барна. По ее словам, ситуация с аэропортом была ему хорошо известна, он и до назначения на должность руководителя принимал активное участие в вопросах его реконструции. Но скандалов из-за этого в Николаеве меньше не стало. Строительная фирма до сих пор судится с аэропортом за деньги, которые им должны выплатить за выполненные без тендера работы.

И вот, в декабре Федор Барна поспешил похвастаться в своем фейсбуке запуском регулярных рейсов из Николаева в Киев, как вдруг что-то опять пошло не так. Отменили первый рейс, якобы из-за низкого спроса, впоследствии и остальные, а в финале авиакомпаниия "Дримвайнд" сообщила, что не будет сотрудничать с Николаевским аэропортом вообще. Причины не объяснила

– подчеркнула Мартынюк.



Федор Барна

Также она добавила, что в конце декабря 2018 года за бюджетные 125 миллионов Николаевский аэропорт решил реконструировать и осовременить радиотехнические средства посадки.

И все бы ничего – действительно – важная вещь для аэропорта. Вот только соглашение, кстати, по переговорной процедурой, заключили с фирмой, которая на тот момент не имела лицензии ГАСИ, а это обязательное условие для проведения таких работ. Впоследствии фирма "ГарантКомплексБуд" необходимый документ таки получила. И получилась ситуация с известного анекдота – серебряные ложечки нашлись, а осадок остался,

– прокомментировала ситуацию журналистка.

Несмотря на скандалы, трагедии, несмотря на пристальное внимание журналистов к деятельности Николаевского аэропорта методы управления ним не изменились: документы оформляются то "задним" числом, то с условностями, то за договорняками.

Мартынюк отметила, что бюджетные деньги текут рекой, а выгоды от наличия аэропорта со статусом "международного" – николаевцам, по факту, ни одного! Даже единичные чартеры в Египет и те не всегда могут вернуться домой, чистить полосу не всегда удается.

Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 22 января 2019 года