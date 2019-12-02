12 дней ада: невероятная история австралийки, которая выжила в пустыне, спасая собаку

Полиция Австралии спасла женщину, которая провела в пустыне на сильной жаре 12 дней. Выжить ей помогли взятые с собой продукты, а когда еда и вода закончились, женщине и двум ее друзьям удалось найти водоем, который остался после прошлых дождей. Там женщину и обнаружили.

Двух спутников, сопровождавших австралийку, не нашли до сих пор. Они находятся в пустыне уже 13 дней. Об этом сообщает издание ABC.

К теме: Пустыня в Австралии - самое сухое место на Земле

52-летняя Макбил-Райли и двое ее друзей – Фу Тран и Клэр Хоксридж днем 19 ноября выехали из небольшого города Элис-Спрингс, расположенного на юге Северной территории Австралии в географическом центре страны.



Макбил-Райлі и Клер Хоксридж / фото abc.net.au

С собой они взяли собаку – стаффордширского терьера по кличке Рая. Они отправились в отдаленное место в пустыне на юг от города, но внезапно автомобиль застрял в трясине в русле высохшей реки.



Тамра Макбил-Райли и е собака Рая / NT police

Журналистам Тамра Макбил-Райли рассказала, что первые три дня все трое пытались вытащить авто, но безуспешно.

Днем бывало так жарко, что мы закапывались под машиной в песок,

– рассказала женщина.

У путешественников было с собой шесть литров воды, около 10 банок с алкоголем, печенье и лапша с говядиной.

Когда запасы закончились, группа решила отправиться на поиски воды и помощи. Они оставили в машине записку с координатами, в какую сторону пошли.

Пройдя полтора километра, они нашли водоем – лужи воды, оставшиеся от недавних дождей. Чтобы очистить воду, путешественники кипятили ее и пропускали через фильтр, сделанный из рубашки. Вода все равно была грязной, но помогла им выжить.

Через неделю после того как застряла машина, группа решила разделиться. Тран и Хоксридж решили выйти к шоссе, до которого было около 22 км. Макбил-Райли осталась у воды, поскольку подумала, что собака не выдержит длительного перехода.

Полиция Северной территории Австралии отправила вертолеты на поиски пропавших путешественников. Они обнаружили Макбил-Райли после того как местный житель сообщил о том, что увидел на дороге следы от колес.

У женщины было сильное обезвоживание, поэтому ее доставили в госпиталь. Поиски двух ее друзей продолжаются.



У Тамри Макбил-Райли были сильные ожоги / abc.net.au