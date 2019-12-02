21:06
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      19:29, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      12 дней ада: невероятная история австралийки, которая выжила в пустыне, спасая собаку

      66 Читати новину українською
      Тамра Макбил-Райли выжила в пустыне / abc.net.au

      Полиция Австралии спасла женщину, которая провела в пустыне на сильной жаре 12 дней. Выжить ей помогли взятые с собой продукты, а когда еда и вода закончились, женщине и двум ее друзьям удалось найти водоем, который остался после прошлых дождей. Там женщину и обнаружили.

      Двух спутников, сопровождавших австралийку, не нашли до сих пор. Они находятся в пустыне уже 13 дней. Об этом сообщает издание ABC.

      К теме: Пустыня в Австралии - самое сухое место на Земле

      52-летняя Макбил-Райли и двое ее друзей – Фу Тран и Клэр Хоксридж днем 19 ноября выехали из небольшого города Элис-Спрингс, расположенного на юге Северной территории Австралии в географическом центре страны.


      Макбил-Райлі и Клер Хоксридж / фото abc.net.au

      С собой они взяли собаку – стаффордширского терьера по кличке Рая. Они отправились в отдаленное место в пустыне на юг от города, но внезапно автомобиль застрял в трясине в русле высохшей реки.


      Тамра Макбил-Райли и е собака Рая / NT police

      Журналистам Тамра Макбил-Райли рассказала, что первые три дня все трое пытались вытащить авто, но безуспешно.

      Днем бывало так жарко, что мы закапывались под машиной в песок,
      – рассказала женщина.

      У путешественников было с собой шесть литров воды, около 10 банок с алкоголем, печенье и лапша с говядиной.

      Когда запасы закончились, группа решила отправиться на поиски воды и помощи. Они оставили в машине записку с координатами, в какую сторону пошли.

      Пройдя полтора километра, они нашли водоем – лужи воды, оставшиеся от недавних дождей. Чтобы очистить воду, путешественники кипятили ее и пропускали через фильтр, сделанный из рубашки. Вода все равно была грязной, но помогла им выжить.

      Через неделю после того как застряла машина, группа решила разделиться. Тран и Хоксридж решили выйти к шоссе, до которого было около 22 км. Макбил-Райли осталась у воды, поскольку подумала, что собака не выдержит длительного перехода.

      Полиция Северной территории Австралии отправила вертолеты на поиски пропавших путешественников. Они обнаружили Макбил-Райли после того как местный житель сообщил о том, что увидел на дороге следы от колес.

      У женщины было сильное обезвоживание, поэтому ее доставили в госпиталь. Поиски двух ее друзей продолжаются.


      У Тамри Макбил-Райли были сильные ожоги / abc.net.au

      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      сегодня
      4103
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Курьезные новости Австралия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:15 Покушение на депутата Соболева: почему случаи заказных убийств учащаются
      Інна Жолобович 259
      сегодня , 19:00 Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?
      Юрій Шуліпа 740
      сегодня , 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
      Юлія Турелик 208
      сегодня , 17:06 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
      Юлія Михайлова 311
      сегодня , 17:00 Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
      Ель Мюрид 3031
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук