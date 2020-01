12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали

"Щедрик" — одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича. Эта мелодия известна не только в Украине, но и во всем мире. За рубежом ее называют "Звонка колядка" или "Колядка колоколов". А мы собрали для вас самые интересные факты об этой рождественской мелодии.

С дохристианских времен

Удивляетесь, почему у рождественской колядке слова о ласточках? Все потому, что мотивы слов "Щедрик" сохранились еще с дохристианских времен. Тогда Новый год праздновали весной, когда оживала природа.

"Щедрик" – авторская обработка

Эта "Щедривка" – не совсем народная. Николай Леонтович нашел текст народной щедривки и написал к нему музыку.

Работа всей жизни

Над своим произведением Леонтович работал почти всю жизнь! Щедривка имеет аж 5 авторских редакций. Первая появилась 1901 году, последняя – 1919.

Хоровое исполнение

"Щедрик" известен как хоровое произведение. Впервые его исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

Впервые в США

1921 "Щедрик" впервые услышали в США. Его выполнили на концерте в Карнеги Холле в Нью-Йорке.

Англоязычная версия

Всемирно известная "колядка колоколов" появилась в 1936 году. Тогда американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов.

Carol of the Bells

Carol of the Bells - под таким названием знают наш "Щедрик" во всем мире.

Памятные монеты

Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" – номиналом 5 и 20 гривен.

"Щедрик" в сериалах

Щедривка звучала во многих сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист".

Carol of the Bells и кино

Полюбилась она и режиссерам фильмов – ее можно услышать в таких известных лентах, как "Гарри Поттер", "Один дома", "У зеркала два лица"; "Крепкий орешек 2"; "Семейка Адамсов".

Более 9 млн просмотров на Youtube

Композиция для 12 виолончелей "Carol of the Bells" стала одним из самых популярных произведений, которые исполнил Стивен Нельсон с The piano guys. Более 9 млн просмотров на Youtube!

Флешмоб к столетию

В ноябре 2016 в ознаменование 100-летия первого исполнения "Щедрика" стартовал флешмоб "Щедрик 100 challenge". В нем приняли участие более 60 коллективов!

