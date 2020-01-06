12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
"Щедрик" — одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича. Эта мелодия известна не только в Украине, но и во всем мире. За рубежом ее называют "Звонка колядка" или "Колядка колоколов". А мы собрали для вас самые интересные факты об этой рождественской мелодии.
С дохристианских времен
Удивляетесь, почему у рождественской колядке слова о ласточках? Все потому, что мотивы слов "Щедрик" сохранились еще с дохристианских времен. Тогда Новый год праздновали весной, когда оживала природа.
"Щедрик" – авторская обработка
Эта "Щедривка" – не совсем народная. Николай Леонтович нашел текст народной щедривки и написал к нему музыку.
Работа всей жизни
Над своим произведением Леонтович работал почти всю жизнь! Щедривка имеет аж 5 авторских редакций. Первая появилась 1901 году, последняя – 1919.
Хоровое исполнение
"Щедрик" известен как хоровое произведение. Впервые его исполнил хор Киевского университета в 1916 году.
Впервые в США
1921 "Щедрик" впервые услышали в США. Его выполнили на концерте в Карнеги Холле в Нью-Йорке.
Англоязычная версия
Всемирно известная "колядка колоколов" появилась в 1936 году. Тогда американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов.
Carol of the Bells
Carol of the Bells - под таким названием знают наш "Щедрик" во всем мире.
Памятные монеты
Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" – номиналом 5 и 20 гривен.
"Щедрик" в сериалах
Щедривка звучала во многих сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист".
Carol of the Bells и кино
Полюбилась она и режиссерам фильмов – ее можно услышать в таких известных лентах, как "Гарри Поттер", "Один дома", "У зеркала два лица"; "Крепкий орешек 2"; "Семейка Адамсов".
Более 9 млн просмотров на Youtube
Композиция для 12 виолончелей "Carol of the Bells" стала одним из самых популярных произведений, которые исполнил Стивен Нельсон с The piano guys. Более 9 млн просмотров на Youtube!
Флешмоб к столетию
В ноябре 2016 в ознаменование 100-летия первого исполнения "Щедрика" стартовал флешмоб "Щедрик 100 challenge". В нем приняли участие более 60 коллективов!
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