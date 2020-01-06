00:29
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Публикации Статьи
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали

      2084 Читати новину українською
      "Щедрик" / 24 Канал

      "Щедрик" — одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича. Эта мелодия известна не только в Украине, но и во всем мире. За рубежом ее называют "Звонка колядка" или "Колядка колоколов". А мы собрали для вас самые интересные факты об этой рождественской мелодии.

      С дохристианских времен

      Удивляетесь, почему у рождественской колядке слова о ласточках? Все потому, что мотивы слов "Щедрик" сохранились еще с дохристианских времен. Тогда Новый год праздновали весной, когда оживала природа.

      "Щедрик" – авторская обработка

      Эта "Щедривка" – не совсем народная. Николай Леонтович нашел текст народной щедривки и написал к нему музыку.

      Работа всей жизни

      Над своим произведением Леонтович работал почти всю жизнь! Щедривка имеет аж 5 авторских редакций. Первая появилась 1901 году, последняя – 1919.

      Хоровое исполнение

      "Щедрик" известен как хоровое произведение. Впервые его исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

      Впервые в США

      1921 "Щедрик" впервые услышали в США. Его выполнили на концерте в Карнеги Холле в Нью-Йорке.

      Англоязычная версия

      Всемирно известная "колядка колоколов" появилась в 1936 году. Тогда американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов.

      Carol of the Bells

      Carol of the Bells - под таким названием знают наш "Щедрик" во всем мире.

      Памятные монеты

      Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" – номиналом 5 и 20 гривен.

      "Щедрик" в сериалах

      Щедривка звучала во многих сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист".

      Carol of the Bells и кино

      Полюбилась она и режиссерам фильмов – ее можно услышать в таких известных лентах, как "Гарри Поттер", "Один дома", "У зеркала два лица"; "Крепкий орешек 2"; "Семейка Адамсов".

      Более 9 млн просмотров на Youtube

      Композиция для 12 виолончелей "Carol of the Bells" стала одним из самых популярных произведений, которые исполнил Стивен Нельсон с The piano guys. Более 9 млн просмотров на Youtube!

      Флешмоб к столетию

      В ноябре 2016 в ознаменование 100-летия первого исполнения "Щедрика" стартовал флешмоб "Щедрик 100 challenge". В нем приняли участие более 60 коллективов!

      А теперь проверь свои знания в нашем тесте о "Щедрике"

       

      Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
      6 января
      2810
      Автор: Настя Сукач
      Теги: Новогодние праздники Рождество Публикации Статьи Музыка История
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 января , 23:10 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      Настя Сукач 2084
      6 января , 22:00 Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером
      Ірина Кошанська 340
      6 января , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 212
      6 января , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 634
      6 января , 16:03 У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной
      Олена Трибушна 1720
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук