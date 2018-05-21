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12-летняя дочь Ольги Фреймут стала дизайнером

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Одежда Mitchell Clothing
Одежда Mitchell Clothing / Instagram / @mitchellclothing_official

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл, не только делает успешные шаги в модельной карьере и танцевальных коллективах, но и создала собственный бренд одежды Mitchell Clothing.

Для выпуска одежды собственного бренда 12-летняя Злата создала в Instagram официальный аккаунт, на который подписались уже более 5 тысяч пользователей. На странице бренда появились уже первые фото стильного детского кампейна одежды.

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Спортивная и удобная одежда, предназначенная для подростков возраста Златы Митчелл, будет стоить по 550 гривен за футболки, и 2100 гривен – за стилизованные худи.

 

 

Our label T - shirts To order - direct️ Price: 550 UAH #imapartofsomethingspecial

Допис, поширений mitchellclothing _ (@mitchellclothing_official)

 


Одежда Mitchell Clothing


Одежда Mitchell Clothing

По словам матери юного дизайнера – Ольги Фреймут, лимитированная коллекция вещей будет продаваться только юным модницам и модникам, но "родственникам-друзьям пока эта одежда будет недоступна. Сама же мама Златы гордится дочерью и одобрительно оценивает ее стиль.

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Злата створила колекцію @mitchellclothing_official . Я побачила цей одяг - такий портрет її - захотіла купити все. Але у відповідь : «Мама, родичам - друзям не продаю». І тепер сплю та марю костюмом кольору світанкового бузку і тілесною підперезанкою ( у @zlata_mitchell це називається , звісно, не так). А ще хочу стати моделлю її колекції - але для цього правила на всіх спільні : мала написати пост, виставити гарне фото, позначити Злату . Дорога моя донечко , цього достатньо ? Тепер є шанси у мене?

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети Мода Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
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