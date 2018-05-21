12-летняя дочь Ольги Фреймут стала дизайнером

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл, не только делает успешные шаги в модельной карьере и танцевальных коллективах, но и создала собственный бренд одежды Mitchell Clothing.

Для выпуска одежды собственного бренда 12-летняя Злата создала в Instagram официальный аккаунт, на который подписались уже более 5 тысяч пользователей. На странице бренда появились уже первые фото стильного детского кампейна одежды.

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Спортивная и удобная одежда, предназначенная для подростков возраста Златы Митчелл, будет стоить по 550 гривен за футболки, и 2100 гривен – за стилизованные худи.

Допис, поширений mitchellclothing _ (@mitchellclothing_official) 20 Тра 2018 р. о 11:28 PDT



Одежда Mitchell Clothing



Одежда Mitchell Clothing

По словам матери юного дизайнера – Ольги Фреймут, лимитированная коллекция вещей будет продаваться только юным модницам и модникам, но "родственникам-друзьям пока эта одежда будет недоступна. Сама же мама Златы гордится дочерью и одобрительно оценивает ее стиль.

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