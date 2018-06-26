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12-летняя дочь Тома Круза поддержала ЛГБТ-марш необычным способом

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Сури Круз на Pride Parade 2018
Сури Круз на Pride Parade 2018 / revistaquem.globo.com

Общая дочь экс-супругов Тома Круза и Кэти Холмс – 12-летняя Сури Круз, тоже решила выразить поддержку ЛГБТ-сообществам на Pride Parade 2018 в Нью-Йорке. Девушка продавала освежающий лимонад всем прохожим на марше.

Об этом сообщается на US Weekly.

Девочке поставили специальную стойку для лимонада, который Сури наливала в стаканы и продавала за 2 доллара. Также в ее "меню" были хрустящие рисовые вкусности, раскрашенные цветами радуги – традиционным цветом ЛГБТ-сообществ.

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Участники "прайда" с удовольствием покупали у дочери Круза лимонад и желали ей хорошего дня.

Стоит добавить, что Кэти Холмс и Том Круз состояли в браке с 2006 по 2012 год. Кэти обладает единоличной опекой над их дочерью Сури, против чего сам Том не возражал. В 2006 году у супругов родилась дочь Сури. Кроме нее, у Тома Круза есть еще двое детей от Николь Кидман, в то время как Кэти Холмс воспитывает только одну дочь.

Сури Круз с родителями Кэти Холмс и Томом Крузом (архивное фото)

Теги: Голливуд LifeStyle Дети ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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